Hier ist ein Bär zu sehen - vielleicht aber auch nicht. APA/AFP/FREDERICK FLORIN

Der Bär im Zoo von Hangzhou richtet sich auf, steht mehrere Sekunden lang auf den Hinterbeinen und brummt die Zoobesucherinnen und Zoobesucher an. Dieser kurze Clip kursiert seit einigen Tagen in den sozialen Medien. Denn die schmalen Beine und die Körperhaltung des Tieres erinnern viele chinesische User an einen Menschen. Ob es sich hier gar nicht um einen Malaienbär, sondern um einen Menschen im Kostüm handelt?

Der Zoo von Hangzhou versucht nun, diese Gerüchte zu zerstreuen – indem die verdächtige Bärin Angela in einer Aussendung selbst zu Wort kommt. Ihre Art sei nun einmal die kleinste Bärenart der Welt, nicht alle Bären so massig und furchteinflößend wie Grizzlys. Einer der Tierpfleger wies zudem in einer auf WeChat kursierenden Botschaft daraufhin, dass ein Mensch bei knapp 40 Grad Celsius wohl nach nur wenigen Minuten im Pelzkostüm zusammenbrechen würde. Um die letzten Zweifel zu zerstreuen, sollen nun Presseverteter zu einem Besuch bei Angela eingeladen werden. (red, 31.7.2023)