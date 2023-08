PRO: In die Pflicht nehmen

von Günther Strobl

Österreichs Banken scheinen das perfekte Geschäftsmodell gefunden zu haben: Vor langem schon haben sie begonnen, Schalterstunden zu reduzieren und Tätigkeiten, bei denen früher Bankbeschäftigte behilflich waren, an Kunden und Kundinnen auszulagern, auf dass diese selbst Überweisungen machen oder Bargeld am Bankomaten statt am Schalter beheben. Im Gegenzug werden Kontoführungsprovisionen kassiert, und das gar nicht zu knapp.

Zu allem Überfluss kommt jetzt aber hinzu, dass Kredit- und Sparzinsen wieder einmal auseinanderklaffen. Das Phänomen ist altbekannt: Hebt die Europäische Zentralbank den Leitzins an, um Geld zu verteuern und so indirekt die Inflation zu bekämpfen, steigen die Kreditzinsen rasch, die Sparzinsen hingegen erst zeitversetzt und bei weitem nicht so dynamisch. Mit dem Geld der Kunden und Kundinnen, ohne das Banken gar nicht arbeiten könnten, verdienen sich die Institute damit quer durch die Bank eine goldene Nase.

Das muss nicht sein. Der Gesetzgeber könnte beschließen, dass Banken im Gleichschritt mit den Leitzinsen auch die Sparzinsen anheben müssen, wie sie das mittels Zinsgleitklauseln bei Krediten ganz ohne Einflüsterung tun. Konsequent zu Ende gedacht müsste es im Gegenzug allerdings erlaubt sein, dass Sparer und Sparerinnen Negativzinsen zahlen, also Geld für die Aufbewahrung ihres Geldes in der Bank – sofern das Zinsniveau entsprechend niedrig ist. Einen Versuch wäre es wert. (Günther Strobl, 1.8.2023)