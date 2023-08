In der HBO-Serie "Euphoria" verkörperte Angus Cloud den Drogendealer Fezco O'Neill. via REUTERS/HBO/EDDY CHEN

Angus Cloud, Darsteller der HBO-Teenie-Dramaserie "Euphoria", ist am Montag im Alter von 25 Jahren gestorben, nur wenige Tage nach dem Tod seines Vaters, wie seine Familie in einer Erklärung mitteilte. Cloud spielte in der Serie, in der Zendaya in der Hauptrolle der Rue Bennett zu sehen ist, Fezco, einen Drogendealer mit moralischem Kodex.

Eine genaue Todesursache wurde nicht genannt, aber in der Erklärung der Familie hieß es, dass er unter psychischen Problemen gelitten habe und der Tod seines Vaters, der letzte Woche beerdigt wurde, ihn schwer getroffen habe. "Angus sprach offen über seinen Kampf mit der psychischen Gesundheit, und wir hoffen, dass sein Tod andere daran erinnert, dass sie nicht allein sind und nicht im Stillen damit kämpfen sollten", hieß es in der Erklärung.

Durchbruch mit "Euphoria"

Laut IMDB.com hatte Cloud noch fünf weitere Schauspielrollen, aber seinen Durchbruch hatte er 2019 in "Euphoria", der eine Gruppe kalifornischer Highschool-Schüler zeigt, die mit Sex, Drogen und Gewalt zu kämpfen haben. Die Figur des Fezco O'Neill, bekannt als Fez, entwickelt eine enge Bindung zu der von Zendaya gespielten Protagonistin, die zu Beginn der Serie aus der Reha kommt, aber immer noch mit ihrer Sucht zu kämpfen hat. Am Ende der Serie wird Fez nach einer Schießerei von der Polizei verhaftet. Die hochgelobte Serie hat zahlreiche Preise gewonnen, darunter zwei Emmys und einen Golden Globe für Zendaya.

"Wir sind unendlich traurig über das Ableben von Angus Cloud. Er war ungemein talentiert und ein geliebter Teil der HBO- und Euphoria-Familie. Wir sprechen seinen Freunden und seiner Familie in dieser schweren Zeit unser tiefstes Beileid aus", teilte HBO auf dem Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter. Die Serie wurde 2019 und 2022 für zwei volle Staffeln ausgestrahlt, eine dritte Staffel ist laut IMDB für 2025 geplant. (Reuters, red, 1.8.2023)