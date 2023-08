Schätzungsweise 500.000 Haushalte und Unternehmen soll das Kernkraftwerk Vogtle mit Strom versorgen können. Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution via AP

Atlanta (Georgia) – Im US-Bundesstaat Georgia ist der erste komplett neu konstruierte Atomkraftreaktor seit mehr als 30 Jahren ans Netz gegangen. Das Kernkraftwerk Vogtle soll mit seinen 1.100 Megawatt schätzungsweise 500.000 Haushalte und Unternehmen mit Strom versorgen können.

Kim Greene, der Chef des zuständigen Unternehmens Georgia Power, pries den neuen Reaktor am Montag trotz jahrelanger Verspätung und immensen Kosten als "beeindruckendes Beispiel" für Georgias zuverlässige Energiezukunft.

Die USA haben die meisten Kernkraftwerke weltweit. Ab den 80er-Jahren gab es aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und der Endlagerung von Atommüll jedoch kaum Neubauten. Erst in jüngster Zeit hat sich das Interesse an der Kernenergie aufgrund ihrer Rolle als CO2-arme Energiequelle wieder belebt. Auch in Frankreich werden neue Atomkraftwerke gebaut. (APA, 1.8.2023)