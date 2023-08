Brisbane – Ein ehemaliger Erzieher ist in Australien wegen 1.623 Kindesmissbrauchsdelikten – darunter auch Vergewaltigungen – angeklagt worden. Betroffen sind 91 Kinder. Das teilte die Nationalpolizei am Dienstag mit. Der heute 45-Jährige soll die Straftaten zwischen 2007 und 2022 in Brisbane, Sydney und im Ausland begangen haben.

Aufnahmen aus Kindertagesstätten

Der Angeklagte aus der Region Gold Coast an der australischen Ostküste ist seit August vergangenen Jahres in Haft. Bei ihren Ermittlungen entdeckten die Behörden auf elektronischen Geräten des Mannes immer mehr selbstproduziertes Material, auf dem Kindesmissbrauch zu sehen war. Die Aufnahmen stammen aus einem Dutzend Kindertagesstätten, in denen er gearbeitet hatte.

Am 21. August findet die erste Gerichtsverhandlung in Brisbane statt. REUTERS/ANDREW KELLY

Nach Angaben der Nationalpolizei sind mittlerweile alle australischen Kinder, die in den Videos auftauchen, identifiziert worden. In Zusammenarbeit mit internationalen Behörden müsse aber noch die Identität von vier Kindern geklärt werden, die offenbar im Ausland missbraucht wurden. Der erste Gerichtstermin soll am 21. August in Brisbane stattfinden. (APA, 1.8.2023)