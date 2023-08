Anfang des Jahres haben die aufgeblasenen Stiefel des New Yorker Künstlerkollektivs Mschf das Netz erobert. Nun will man das Modell Emmentaler mit der Marke Crocs verkaufen

Das New Yorker Künstlerkollektivs Mschf und der Gummischuhhersteller Crocs verkaufen ab 9. August diese Stiefel – kein Witz! Mschf

Die Aufregung war Anfang des Jahres groß. Die Stiefel, die das New Yorker Künstlerkollektiv Mschf in der Farbe Tomatenrot entworfen hatte, sähen aus wie gebotoxte Moonboots, andere verglichen ihre Rundungen mit denen von Airpods. Viele hielten die comicartigen Schuhe für einen schlechten Witz. Einig waren sich alle: Das stramme Schuhwerk erinnere an das der japanischen Manga-Figur Astro Boy. Wirklich getragen haben die aufgeblasenen Stücke damals nur wenige. Sie geisterten vor allem als Meme durch die Social-Media-Kanäle.

Der Rapper Tommy Cash hatte die Stiefel schon im Juni auf der Pariser Modewoche ausgeführt.



Nun sollen die straffen Stiefel aus Kunststoff auf den Markt kommen – in Kooperation mit jenem Unternehmen, das Gummischuhe massentauglich gemacht hat. Crocs wird gemeinsam mit dem New Yorker Künstlerkollektiv ab 9. August einen Stiefel verkaufen, der untenrum wie der klassische Schlapfen von Crocs gelöchert ist – wer will schon mit Käsefüßen durch die Straßen laufen? 450 Dollar kostet der Spaß. So ganz lässt sich die Assoziation "Käse" allerdings nicht ausschließen. Dank der Farbe erinnert der Schuhboden an einen gut gereiften Emmentaler. Aber das dürfte auch der Witz an der Modekooperation dieses Sommers sein. (red, 1.8.2023)