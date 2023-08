Stress der Mitarbeitenden sollte ernst genommen werden. Denn langfristig schadet die belastende Situation nicht nur der Person selbst, sondern auch der Firma. IMAGO/Zoonar

STANDARD: Wie interpretieren Sie die vermehrten Klagen über den Stress im Beruf?

Weegen: Die Vorstellungen und Einstellungen zur Arbeit verändern sich gerade. Die Anspruchshaltung dem Arbeitgeber gegenüber ist prononcierter und gleichzeitig differenzierter. Wurden beispielsweise das Verhalten der Vorgesetzten oder die Gestaltung der Arbeitszeit früher als natürliche Arbeitsumstände gesehen, werden sie heute als Stressoren wahrgenommen.

STANDARD: Was bedeutet dieser Sinneswandel für Arbeitgebende?

Weegen: In die Köpfe der Führungskräfte muss ein neues Arbeitnehmerinnenbild einziehen. Was früher als gegeben und unvermeidlich angesehen wurde, löst heute bei Angestellten inneren Widerstand aus. Wie auch immer man diese Stresssignale bewertet, sie sind eine Aufforderung an die Arbeitgeberseite, sich ernsthaft mit den heutigen Ansprüchen der Arbeitsgestaltung auseinanderzusetzen. Es unabdingbar, diese Forderungen ernst zu nehmen. Unternehmen sollten nach Möglichkeiten suchen, im Rahmen des Möglichen Abhilfe zu schaffen. Soll ein größeres Zufriedenheitsgefühl im Job erreicht werden, dann stellt sich die Frage: Wie lassen sich die unterschiedlichen Anspruchshaltungen und Bedürfnisse vereinen? Und wie veränderbar sind die Grundbedingungen in den Unternehmen überhaupt?

STANDARD: Sind die neuen Vorstellungen von Arbeitsbedingungen denn auch realistisch umsetzbar?

Weegen: Die Annahme, Arbeit ließe sich durchgängig aus den angenehmsten Flow-Gefühlen heraus gestalten – wie es manchmal suggeriert wird –, ist leider illusionär. Flow, also sich rundherum gleichzeitig im Einklang mit der Arbeit und sich selber zu befinden, ist ein wunderbarer, aber eben auch ein eher rarer Glücksmoment. Denn zur Arbeit gehören unvermeidlich Anstrengung, Selbstdisziplin und sicher oft genug auch Selbstüberwindung.

STANDARD: Muss sich auch am Führungsstil etwas verändern?

Weegen: Um den Stress zu reduzieren, lohnt es sich, den Führungsstil und die Zusammenarbeit zu beleuchten, um hier eventuell Veränderungsmöglichkeiten zu identifizieren. Mitarbeitende, die sehr belastet sind, schwächen auch immer den Betrieb als Ganzes. Je gestresster sich jemand fühlt, desto negativer wirkt sich das auf die Gesundheit und die intrinsische Leistungsmotivation aus. Das mindert nicht nur die persönliche Lebens- und Leistungsqualität der Person, sondern in weiterer Folge auch den Erfolg des Unternehmens.

STANDARD: Auf welche Weise?

Weegen: Ein Unternehmen, das seinen wirtschaftlichen Erfolg vernachlässigt, sägt am eigenen Ast. Unternehmen können ihre überlebensnotwendigen ökonomischen Interessen nur realisieren, wenn sie auch ihre salutogenetische, also die wechselseitige Verantwortung akzeptieren. Heute wird glücklicherweise nicht mehr infrage gestellt, dass Unternehmen einen Beitrag zur Gesundheit beziehungsweise zum Wohlbefinden ihrer Belegschaft und damit zu deren Lebensqualität am Arbeitsplatz leisten müssen. Da ist ein deutlicher Neuorientierungsprozess in Gang gekommen.

STANDARD: Haben Sie ein Beispiel dafür?

Weegen: Vorgesetzte haben oft ein neues Rollenverständnis, das auf das heutige Selbstverständnis der Mitarbeitenden reagiert. Die stets alles besserwissende Führungskraft verschwindet zunehmend sowie auch die klare Vorstellung von Über- und Unterstellung. Dadurch bekommt die Kommunikation im betrieblichen Miteinander eine neue Tonalität. Das Konfrontationsverhalten in Führung und Zusammenarbeit ist auf dem Rückzug. Und dadurch wiederum reduzieren sich automatisch auch so manche Stressempfindungen – insbesondere auch die negative innere Anspannung, die oft schon allein bei dem Gedanken an die Arbeit einsetzt und zu schaffen macht.

STANDARD: Haben Angestellte nicht auch oft Stress gerade wegen ihrer Führungskräfte?

Weegen: Was als Stress empfunden wird, verändert sich. Aber gerade hinsichtlich des zentralen Stressors "Führung und Zusammenarbeit" ist enorme Bewusstseinsarbeit geleistet und schon viel erreicht worden. Dennoch wird es immer Vorgesetzte geben, die als gefürchtete Stressquelle gelten.

Diesbezüglich darf man eines aber nicht vergessen: Ob und wie jemand als Stressor wirkt, hängt immer auch von der subjektiven Beurteilung ab. Jeder empfindet anders. Was die einen erregt, lässt andere kalt. Jeder betrachtet und wertet die Welt um sich herum auf je eigene Weise. Dadurch wirkt die Wirklichkeit auf jeden ganz spezifisch. Dabei kann der österreichische Philosoph, Psychotherapeut und Kommunikationswissenschafter Paul Watzlawick, der seit 1960 in seiner Wahlheimat Kalifornien lebte und 2007 verstarb, mit seinen Büchern "Wie wirklich ist die Wirklichkeit?" und "Anleitung zum Unglücklichsein" noch immer sehr nützlich sein. (Hartmut Volk, 10.8.2023)