Wissenschaftsbotschaft im Interesse der Demokratie

Bildungsminister Martin Polaschek setzt auf Schulbesuche von Forscherinnen und Forschern, um das Verständnis für Wissenschaft zu fördern. Das sei auch eine demokratiestärkende Maßnahme.

Wissen Sie, warum Holz beim Verbrennen knistert? Oder wie kalt eine Kleine Eiszeit ist? Was können Dachstühle über unser vergangenes Klima erzählen? Haben Sie eine Ahnung davon, was passiert, wenn der Darm raus muss? Oder könnten Sie mal schnell einen Klebstoff, bio und nicht auf fossilen Brennstoffen basierend, entwickeln? Und, rein theoretisch, aber für viele Kinder doch von hohem Interesse, was antworten Sie, wenn sie gefragt werden, wie man eigentlich ein Einhorn fängt?

Es gibt eine Berufsgruppe, die sich mit solchen Fragen systematisch beschäftigt und sachkundig antworten kann: Wissenschafterinnen und Wissenschafter. Sie stehen im Zentrum eines Projekts, das das Bildungsministerium gemeinsam mit der Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD) im Vorjahr gestartet hat. Es bringt sogenannte Wissenschaftsbotschafterinnen und Wissenschaftsbotschafter in Schulen – von der Volksschule bis zur Sekundarstufe zwei –, wo sie dann mit den Kindern und Jugendlichen über solche und andere Fragen, aber auch ihren Werdegang und Berufsalltag, vor allem aber auch darüber, was Wissenschaft überhaupt ist und leistet, reden. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zog am Dienstag eine erste Zwischenbilanz und betonte die Wichtigkeit von Wissenschaft für eine funktionierende, informierte Demokratie.

Vorbote für Menschenfeindlichkeit

Polaschek sagte zu dem Projekt, das ihm "sehr am Herzen" liege: "Wissenschaft ist ja ein Fundament unserer Gesellschaft und Demokratie. Sie beeinflusst unser Leben jeden Tag. Glühbirne, Telefon oder Wettervorhersagen gibt es nur, weil es Wissenschaft gab." Wissenschaftliche Erkenntnisse seien wichtig für Fortschritt und Wohlstand, aber auch für die Demokratie an sich, denn: "Wer wissenschaftliche Erkenntnisse anzweifelt, zweifelt auch ein Stück Wahrheit an." Der Wissenschaft gehe es um Fakten und das Finden von Lösungen: "Wer Wissenschaft angreift, greift mittelbar auch unsere Demokratie an", warnte Polaschek: "Wenn man die Geschichte betrachtet, dann sieht man, dass Wissenschaftsfeindlichkeit und Antiintellektualismus sehr oft mit Menschenfeindlichkeit einhergehen." Darum gelte es, "wachsam" zu sein.

Mit den Botschafterinnen und Botschaftern aus der Wissenschaft soll daher auch das Vertrauen in die Wissenschaft – und damit auch die Demokratie –gestärkt werden. Polaschek hofft, dass die persönliche Begegnung mit Forscherinnen und Forschern bei den Schülerinnen und Schülern "Verständnis für Wissenschaft generiert und bei dem oder der einen oder anderen auch persönliches Interesse an Wissenschaft schafft".

Beruf Forscherin denkbar machen

Wie wichtig das ist, beschrieb die junge Wissenschafterin Jagoda Pokryszka von der Med-Uni Wien, die als Predoctoral Fellow am CeMM-Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften forscht: "Wissenschaft war nie Thema in der Schule – oder dass man selbst Wissenschafterin werden kann." Sie möchte mit ihren Schulbesuchen vermitteln, "dass man kein Genie zu sein braucht", um Wissenschafterin zu werden: "Es gibt ganz wenige Genies in der Wissenschaft. Das sind hart arbeitende, fleißige Menschen, die sich jeden Tag mit einem Thema befassen."

Ihr Thema sind Darmbakterien und Immunologie, sie bietet das eingangs genannte Modul "Was, wenn der Darm raus muss? Oder wie man Darmkrebs vorbeugt" an. Die Schülerinnen und Schüler wollten von ihr aber auch wissen, wie das mit den Arbeitszeiten als Forscherin ist, Stichwort Work-Life-Balance, erzählte Pokryszka, die selbst bis jetzt vier Schulbesuche als Wissenschaftsbotschafterin absolviert hat.

Österreichweit gab es laut Minister Polaschek seit Jahresanfang 195 derartige Besuche, 48 in Volksschulen, 43 in der Sekundarstufe eins sowie 104 in der Oberstufe. Die Schulen bzw. Lehrkräfte können die Gäste aus der Wissenschaft auf der Website "Young Science" bestellen. Dort wartet eine Fundgrube mit unterschiedlichsten Themen und Fragestellungen, die 367 Forscherinnen und Forscher ehrenamtlich anbieten. Die Palette umfasst Fragen wie: Was ist Recht? Oder die EU? Behandelt werden aber auch das Verhältnis von Krieg und Recht, die Physik der Seifenblasen oder die Ethik des Fleischessens und Milchtrinkens und das Fälschen mittelalterlicher Urkunden. Ein Geruchsworkshop unter dem Titel "Wissen der Nase nach" findet sich ebenso wie ein Klimasimulator oder mündlich tradierte Erinnerungen ("Oral History") und Instagram-Poetry.

Zehn-Sterne-Begeisterung

Oder die Fragestellung, ob sich die Klimakrise mit Holz lösen ließe und die oben erwähnte Klebereinheit "Schnell mal einen Klebstoff entwickeln". Dann kommt Johannes Konnerth von der Universität für Bodenkultur (Boku) in die Klasse. Der Professor am Institut für Holztechnologie und Nachwachsende Rohstoffe hat bis jetzt sieben Schulen besucht. Er erzählt von begeisterungsfähigen Schülerinnen und Schülern, die sich über die "Abwechslung im Klassenzimmer" gefreut haben, aber didaktisch auch durchaus "herausfordernd" waren, "weil sie so gut wie alles kritisch hinterfragen". Am Ende war Freude auf beiden Seiten: Die Benotung einer Klebstoff-Einheit in einer integrativen Schule lautete "zehn von fünf Sternen".

Eine Lehrerin, die unter anderen Johannes Konnerth in ihren Unterricht geholt hat, ist Judith Freytag. Sie unterrichtet am Gymnasium Erlgasse in Wien Physik und Geografie und sieht in den Wissenschaftsbotschafterinnen und Wissenschaftsbotschaftern eine "ganz wichtige" Möglichkeit, den "Unterricht zu öffnen und attraktiv zu machen". Vor allem auch "nachhaltig" für die Jugendlichen, die bei ihr im Wahlpflichtfach sitzen und aus diesen Begegnungen Inputs für ihre persönliche Zukunft erhalten sollen, indem sie sehen, was sie alles nach der Matura machen können. Solche Projekte sind übrigens auch online möglich, Freytag organisierte für ihre Klasse im zwölften Wiener Bezirk einen Workshop auf Distanz mit der Montan-Uni Leoben.

Projekt regional noch ausbaufähig

Dennoch will sich das Ministerium die regional noch recht unterschiedliche Annahme der Angebote genauer anschauen. Denn während man in Wien im vergangenen Sommersemester 50 Besuche der Wissenschaftsbotschafter zählte oder in Niederösterreich 41, gab es in Vorarlberg nur zwei, in Salzburg und Kärnten je vier. Man werde sich an die Bildungsdirektionen wenden, sagte Minister Polaschek: "Wir sind gerade dabei, eine kleine Ursachenforschung zu machen." (Lisa Nimmervoll, 1.8.2023)