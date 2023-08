Seit bald 46 Jahren reist die Raumsonde Voyager 2 unbeirrt durchs All. Seit sie die Erde am 20. August 1977 verlassen hat, legte sie rund 20 Milliarden Kilometer zurück. Nur ihre Schwesternsonde Voyager 1 (23,9 Milliarden Kilometer) ist noch weiter gekommen, gemeinsam sind die beiden Sonden der US-Weltraumbehörde Nasa die langlebigsten und am weitesten von der Erde entfernten Objekte menschlichen Ursprungs. Nun ist der Kontakt zur Pionierin Voyager 2 im interstellaren Raum abgerissen.

Am 20. August 1977 startete Voyager 2 ins All. Nach Beobachtungen der äußeren Planeten verließ sie das Sonnensystem. imago/UPI Photo

Ein bereits am 21. Juli ausgesendeter falscher Befehl aus dem Raumflugkontrollzentrum hatte offenbar eine kleine, aber dramatische Folge: Die zur Erde ausgerichtete Antenne der Sonde drehte sich um zwei Grad – und das reichte aus, um die Kommunikation zu unterbrechen. Seither können weder Voyager-2-Daten von der Nasa empfangen werden, noch erreichen Befehle der Raumflugkontrolle das ferne Vehikel, wie die Nasa mitteilte.

Reset im Oktober

Derzeit wird mit Hochdruck an einer Wiederherstellung der Verbindung gearbeitet. Eine vage Hoffnung liegt darin, die Sonde mithilfe der Deep-Space-Station im australischen Canberra erreichen zu können. Gelingt eine Kontaktherstellung, könnten Befehle ausgesendet werden, um die Antenne wieder korrekt auszurichten. Der Signalweg zwischen Erde und Voyager 2 dauert mehr als 18 Stunden.

Wenn das nicht klappt, gibt es im Oktober Chancen auf eine Korrektur. Dann sollte Voyager 2 planmäßig einen automatischen Reset durchführen und die Antenne selbstständig neu ausrichten. "Das Missionsteam erwartet, dass Voyager 2 während der Ruhephase auf der geplanten Flugbahn bleibt", heißt es von der Nasa. Wenn alles nach Plan läuft, könnte sich Voyager 2 am 15. Oktober wieder melden.

Waldheim-Botschaft an Bord

Allzu lange wird die ikonische Mission aber ohnehin nicht weitergehen: Der mit Radionuklidbatterien betriebenen Raumsonde geht wie ihrer Schwester langsam, aber sicher der Saft aus. Erst kürzlich drohte eine Abschaltung einiger der insgesamt elf wissenschaftlichen Instrumente an Bord. Das konnte vorerst abgewendet werden, mithilfe einer bislang anderweitig genutzten Energiereserve dürften die Messungen bis zumindest 2026 weitergehen. Forschende hoffen, so lange wie möglich Daten der beiden Pionierinnen aus immer größerer Entfernung zu erhalten.

Voraussichtlich in den 2030er-Jahren dürfte dann endgültige Funkstille eintreten. Die beiden Voyager-Sonden, die vor ihrem Start mit Botschaften an Außerirdische ausgestattet wurden, zu denen ausgerechnet auch eine Audio-Botschaft des ehemaligen Uno-Generalsekretärs und österreichischen Bundespräsidenten Kurt Waldheim zählt, sind damit aber noch lange nicht am Ende ihrer Reise. Sie werden aller Wahrscheinlichkeit nach über die Jahrmillionen das Zentrum der Milchstraße umkreisen. Das nächste stellare Rendezvous steht Voyager 2 schon vergleichsweise bald bevor, zumindest in kosmischen Maßstäben: In rund 40.000 Jahren dürfte die Sonde den Stern Ross 248 in einem Abstand von 1,6 Lichtjahren passieren. (David Rennert, 1.8.2023)