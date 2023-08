Im so lauschigen Bezirk Wien-Floridsdorf geht es mitunter etwas derber zu, wie ein Strafrichter südlich der Donau erkennt. Getty Images/iStockphoto

Wien – "Da geht's a bissl zünftiger zu in der Gasse", konstatiert Richter Ulrich Nachtlberger bei einer Gelegenheit im Verfahren gegen den 59-jährigen Herrn T., der seine 21 Jahre alte Nachbarin in einem Gemeindebau in Wien-Floridsdorf genötigt haben soll. Nicht nur an der transdanubischen Adresse, muss man dazu anmerken, auch im Gerichtssaal gehen die Emotionen zwischen den Streitparteien hoch.

Zum ersten Anklagepunkt bekennt sich der elffach vorbestrafte Arbeitslose nachdrücklich nicht schuldig. Er habe der jungen Frau nie gedroht, dass er sie umbringen werde, beteuert er. Strategisch unklug ist es in diesem Zusammenhang, dass er bereits bei der Erörterung seines getrübten Vorlebens seine jüngste Vorstrafe – wegen Nötigung – zu relativieren versucht. "Das war keine Nötigung. Ich bin verurteilt worden, weil ich in einer Wohnung gesagt habe: 'Und jetzt schleicht's eich!", beteuert der Angeklagte.

Richter Nachtlberger profitiert von den Wundern der Datenverarbeitung und dem mittlerweile auch im Grauen Haus gebräuchlichen elektronischen Akt. Er kann sich das damalige Urteil nämlich rasch auf seinem Monitor anschauen. "Sie sind verurteilt worden, weil sie gesagt haben: 'Und jetzt schleicht's eich, sunst stich i eich o', während Sie ein Küchenmesser in der Hand hielten", ruft er T. in Erinnerung.

"Mei Ex is fix und fertig"

Zum zweiten Anklagepunkt, dem Verkauf zweier Drogenersatzmedikamente, bekennt der Suchtmittelkranke sich unumwunden schuldig, also fordert der Richter ihn auf, seine Sicht der Dinge auf die Ereignisse am Abend des 10. Juni zu schildern. Seit 1987 wohne er in dem Bau, verrät der Angeklagte, aber seit zwei Jahren wohne die 21-Jährige unter ihm, und das sei furchtbar. "Bis zwei in der Früh ist es laut! Sie schreit, sie lacht, sie spielt laut Videospiele!", behauptet er. "Mei Ex is fix und fertig wegen ihr!", ergänzt er. Sowohl seine Ex-Gattin als auch er selbst hätten die Mieterin mehrmals um Rücksichtnahme gebeten, erfolglos. "Sie ist psychisch krank!", ist T. überzeugt.

Auch am fraglichen Abend sei die Lärmbelästigung unerträglich gewesen. "Ich bin hinuntergegangen und wollte normal mit ihr reden. Gut, ich war im Pyjama ohne Oberteil, und mein Oberkörper ist vollständig tätowiert, vielleicht hat sie Angst gehabt und deshalb nicht aufgemacht", gesteht er der Nachbarin zu. Er habe gemerkt, dass sie daheim ist, aber auf sein Klopfen nicht reagiert hat. Da sie nicht öffnete, sei er unverrichteter Dinge wieder abgezogen, Drohung habe er jedenfalls keine geäußert.

Im Gegenteil sei er das eigentliche Opfer: "Am nächsten Tag war die Frau mit ihrer Schwester und glaub ich ihrem Bruder bei mir oben. Und der Bruder hat gesagt, wenn ich seine Schwester weiter belästige, bringt er mich um. Da habe ich schon Angst bekommen, das ist eine große türkische Familie", erklärt der gebürtige Serbe.

Richter mit Softwaredefiziten

Die von ihrer Schwester begleitete 21-Jährige erzählt eine völlig andere Version. "Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, es ist ja schon ein Monat her", behauptet sie zwar zunächst, kann dann aber doch recht klar ihre Darstellung der Ereignisse zum Besten geben. "Es war 21.03 Uhr – ich habe Tiktoks geschaut und gelacht, mein Freund hat Serien geschaut." – "Was haben Sie gemacht?", offenbart Nachtlberger gewisse Defizite bei Kenntnissen der Freizeitbeschäftigung der Generation Z. "Tiktok. Das ist so was wie Facebook oder Instagram", klärt die Zeugin ihn auf.

Plötzlich sei der Nachbar vor der Tür gestanden. "Halbnackt! Erst hat er geklopft, dann gegen die Tür gehämmert. Und dann hat er gesagt, wenn ich nicht leise bin und die Tür nicht aufmache, bringt er mich um." – "Waren Sie am nächsten Tag mit mehreren Personen bei meinem Mandanten?", will der Verteidiger von der Zeugin wissen. "Ja, meine Schwester, ihr Ex und ich sind hinaufgegangen, um ihn zur Rede zu stellen. Mein Bruder war unten und hat die Klinke der Wohnungtür geputzt, da seine Ex-Frau Nagellack oder Lippenstift darauf geschmiert hat." – "Was ist dort gesprochen worden?", interessiert den Richter. "Ich habe gesagt, er soll mich in Ruhe lassen und nicht belästigen. Bis 22 Uhr darf ich Lärm machen", ist die 21-Jährige überzeugt. Eine gegen den Angeklagten gerichtete Drohung bestreitet sie.

Um seine Unschuld zu beweisen, hat T. zwei Zeuginnen stellig gemacht. Seine 43 Jahre alte Nachbarin hat zwar am Tatabend nichts mitbekommen, wohl aber das Gespräch am nächsten Tag. "Da waren die Nachbarin, ihre Schwester und ich glaub ihr Bruder und haben mit dem Nachbarn gesprochen", erinnert sie sich. "War das ein ruhiges, kultiviertes Kamingespräch?", fragt der Richter nach. "Nein, es war schon lauter, deshalb habe ich auch hinausgeschaut." Und daher habe sie auch gehört, wie der Mann in der Gruppe zu T. gesagt habe: "Dann schauen wir einmal, was kommt, dann bring ich dich um."

Schwätzende Zeugin

"Ist Ihre Nachbarin laut?", will Nachtlberger auch noch wissen. "Das stimmt. Ich wohne seit zwölf Jahren in dem Haus, seit sie eingezogen ist, dauert es immer bis zwei oder drei Uhr in der Nacht, bis es ruhig wird. Meine beiden Kinder haben mich schon gefragt, warum es immer so laut ist", berichtet diese Zeugin. Die 21-Jährige und ihre Schwester sitzen in der ersten Zuseherinnenreihe, schütteln den Kopf und tuscheln miteinander.

Dann kommt auch noch die Ex-Gattin des Angeklagten, die noch immer mit ihm in einer Wohnung lebt. Der Richter fragt sie ebenso, wie sich das Zusammenleben mit der 21-Jährigen gestaltet. "Ein Horror! Mein Bluthochdruck ... – Sie hat mir einmal gesagt, wenn sie den Wirbel nicht macht, wird sie depressiv. Da hab ich gesagt: 'Geht's nu?'" Am Abend des 10. Juni habe sie jedenfalls ihren Ex-Gatten wieder nach unten geschickt, um um Ruhe zu bitten. Wie es ihre Gewohnheit war, habe sie in der eigenen Wohnung bei der angelehnten Tür gelauscht. Daher könne sie bestätigen, dass T. die Frau nicht bedroht oder genötigt habe.

Da die 21-Jährige und ihre Schwester immer lauter miteinander reden, platzt der Tochter des Angeklagten, die das Verfahren ebenfalls aus der ersten Reihe verfolgt, der Kragen. "Könnt Ihr bitte ruhig sein? Das gibt es ja nicht!", herrscht sie über den Kopf des Verfassers das Duo an. "Nur zur Info, Sitzungspolizei habe immer noch ich", beendet der Richter den Disput.

Keine ausreichende Sicherheit

Kurz darauf beendet er auch den Prozess: Für das Suchtmitteldelikt verurteilt er T. nicht rechtskräftig zu fünf Monaten Haft. Vom Vorwurf der versuchten Nötigung spricht er ihn dagegen ebenso nicht rechtskräftig frei. Er sei zum Schluss gekommen, dass die 21-Jährige tatsächlich laut sei und er nicht mit der für ein Strafverfahren notwendigen Sicherheit sagen könne, wer wem gedroht haben soll. Selbst wenn die Äußerung wie angeklagt gefallen sein sollte, sieht er nicht die für das Delikt ersichtliche Intensität, da T. ja vor einer geschlossenen Tür stand.

Am Ende wendet sich auch der Angeklagte noch an die junge Nachbarin und ihre Schwester. "I det ma gern wünschen, dos des funktionieren würd in dem Haus", äußert er seinen Wunsch. "Sie wird eh ausziehen, zu mir!", kündigt die Schwester lautstark an! "Juhhuuu! Wir feiern eine Party!", quittiert die Tochter des Angeklagten diese Nachricht. (Michael Möseneder, 1.8.2023)