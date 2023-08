UMWELTFREUNDLICHES REISEN Nachtzugboom in Europa: Klimafreundlich und bequem

In einer Nacht von Brüssel nach Berlin: Immer mehr Reisende sind in Europa mit Nachtzügen unterwegs – auch, um umweltfreundlicher zu reisen. Dabei waren die Nachtzüge jahrelang auf dem Abstellgleis. Doch jetzt stoßen immer neue Anbieter in die Lücke