Workation, das Verwischen von Grenzen zwischen Arbeit und Urlaub, wird langsam Realität. Getty Images/iStockphoto

Auf einer geschwungenen Tischplatte aus dunklem Tropenholz steht ein silberner Laptop. Dahinter sitzt eine junge Frau mit Strohhut, Flipflops, den Blick aufs Meer gerichtet. Neben dem Arbeitsgerät steht die geöffnete Kokosnuss mit Strohhalm und Schirmchen. Könnte eine digitale Nomadin auf Bali sein – aber ebenso gut eine Szene aus einem Coworking-Space in Amstetten, ausgestattet mit der passenden Fototapete.

Wir alle kennen diese Stockfoto-Abziehbilder von Workations, also der meist beschönigenden Umschreibung von Telearbeit an Orten, die nur auf Instagram makellos aussehen. Während der eine Teil der arbeitenden Menschheit zu Recht einwirft, dass ihre Jobs als Supermarktkassier oder als Rettungsfahrerin leider nicht in Fernarbeit am Strand machbar sind, verändert der andere Teil bereits nachweisbar das Leben in Städten. In Mexiko-Stadt oder in Lissabon kann sich die Bevölkerung teilweise die Mieten nicht mehr leisten, weil digitale Nomaden oder Expats aus reicheren Regionen mit Steuererleichterungen oder anderen Preisvorteilen dorthin zum Remote-Arbeiten gelockt wurden.

Workation, das Verwischen von Grenzen zwischen Arbeit und Urlaub – mit eindeutiger Schlagseite der Verminderung von Freizeit –, ist mit der neuen Normalität von vielerlei Verrichtungen im Homeoffice also wohl tatsächlich gekommen, um zu bleiben. Dafür spricht auch, dass mittlerweile selbst bei ganz großen Reisebüros längst nicht mehr nur All-inclusive-Ressorts, sondern auch Coworking-Spaces zu finden sind. Auch in exotischen Ländern, die man derart dorthin gelockt aber ebenso wenig zu Gesicht bekommt.

Lavendel vorm Laptop

Daneben existiert noch ein weiteres verbreitetes Zerrbild von Workation: Ein ungemachtes Bett sticht im Lieferbus mit weit geöffneter Schiebetür hervor. Wer hinausschaut, sieht Lavendel- oder andere Felder mit integriertem Sonnenuntergang. Der Blick ins Fahrzeug zeigt wiederum den einschlägigen Laptop, entweder direkt auf der Bettwäsche platziert oder auf einem Tischchen zwischen Fahrgastzelle und Fond. Die Rede ist von Menschen, die entweder Camping als Urlaub betrachten und dabei auch noch arbeiten oder einfach nur ihr Homeoffice ins Rollen gebracht haben.

Ähnlich wie beim allgemeinen Motiv für Workation kommt häufig der Einwurf: "Das Wohnmobil als Büro? Das ist doch nur etwas für Freelancer und Freaks!" Der Befund stimmt so aber nicht mehr. Der Anteil der Besitzer von Wohnmobilen, Vans und Caravans ist in der Pandemie enorm gestiegen. Die Statistik Austria zählt allein in Österreich zum aktuellen Zeitpunkt mehr als 81.000 "bewohnbare Fahrzeuge mit eigenem Antrieb". Nun wird laufend nach weiteren Einsatzmöglichen für die rollenden Ferienhäuschen gesucht.

Auf einem ehemaligen Fußballplatz in der Obersteiermark ist ein Coworking-Campus für Camper entstanden. Getty Images/iStockphoto

Tatsächlich kann man in letzter Zeit häufiger Arbeitssituationen im Camper beobachten, auch wenn diese nur selten wie die Inszenierung von "coolem Office-Alltag mit Van-Life" auf Instagram aussehen. Da gibt es den Außendienstmitarbeiter, der seine Stoffkollektion im Van transportiert und diesen auch als mobilen Besprechungsraum und als Übernachtungsmöglichkeit bei seinen Touren durch die Bundesländer nutzt; oder die Van-Besitzerin, die als Yoga-Instruktorin und Masseurin direkt zu ihren Kunden fährt. Und warum sollte ein zum vollwertigen Podcast-Studio umgebauter Kastenwagen mit deutschem Kennzeichen nicht – wie vor kurzem beim Estland-Urlaub beobachtet – in den stillen Wäldern des Baltikums oder anderswo in inspirierender Natur stehen?

Genau diesen Gedankengang hat auch das Start-up Emma Wanderer gehabt, das gerade seinen ersten Remote-Work-Campus für Camper in Europa eröffnet. Auf einem ehemaligen Fußballplatz in Hieflau am Eingang zum steirischen Nationalpark Gesäuse wurde ein 18.000 Quadrat großes Areal für ankommende Camper hergerichtet, die unter idealen Bedingungen fast mitten in der Natur arbeiten wollen. Dafür gibt es 30 Stellplätze und 50 Tiny Houses, gruppiert um eine sinnvolle Coworking-Infrastruktur. Die besteht neben einer Lounge, Konferenzräumen, Arbeitsplätzen und Einzelbüros sowie Kammerln zum Telefonieren auch aus einer Gemeinschaftsküche und einem Bistro.

Schonende Nachnutzung

Julia Trummer, die jahrelang in der Luxushotellerie gearbeitet und sich Emma Wanderer gemeinsam mit dem Start-up-erfahrenen Andreas Jaritz ausgedacht hat, sieht im Konzept mehrere Besonderheiten: "Tourismus ist so gut wie nie nachhaltig", sagt sie gerade in Hinblick auf ihre frühere Tätigkeit in Fünfsternehäusern in Asien und in Europa.

Deshalb sei beim Campus in Hieflau im Gegenzug nun besonders darauf geachtet worden, eine schonende Nachnutzung für nicht mehr benötigte Infrastruktur zu finden und bei neuen Gebäuden so weit wie möglich auf Gewerke aus der Region zurückzugreifen. Auch habe man bewusst darauf verzichtet, die Anlage in einer Gegend, wo ohnehin schon viel Tourismus ist, zu errichten, obwohl entsprechende Angebote vorlagen. Einerseits wolle man den Massentourismus nicht noch zusätzlich durch Workations anheizen und das Versprechen von "Coworking in der Natur" an einem tatsächlich dafür geeigneten Standort einlösen. Zum Konzept des "Remote Work Campus Alps", wie die Anlage in der Steiermark heißt, gehören schließlich auch Freizeitaktivitäten wie Bergsteigen oder Rafting in der unmittelbaren Umgebung.

Deutlich mehr als 80.000 Campingfahrzeuge sind in Österreich unterwegs. Immer mehr werden auch als Büro genutzt. Getty Images

Dass Camper auf Stellplätzen ab 20 Euro die Büroinfrastruktur mit Glasfaserinternet und anderen hohen technischen Standards ebenso mitnutzen können wie die Mieter teurerer Wohneinheiten auf dem Gelände, ist beabsichtigt. "Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass ein internationales Umfeld beim Co-Working ungeachtet der finanziellen Backgrounds extrem befruchtend sein kann, also wollen wir das auch bei uns anbieten", sagt Trummer. Geht es nach ihren Vorstellungen, sollen hier entspannte, kreative Management-Meetings Platz finden, quasi unmittelbar neben dem Grafikdesigner, der im Van vorbeischaut und temporär einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz nutzt.

Während durch die Pandemie (teilweise unnötige) Geschäftsreisen zwar insgesamt zurückgegangen sind, treten nun mehr Workations an deren Stelle. Wer zur Telearbeit schnell nach Bali jettet oder sich als Freelancer ständig zwischen Airbnbs in sämtlichen europäischen Metropolen hin und her bewegt, schadet dem Klima aber genauso. Nun ist der ökologische Fußabdruck von Campingfahrzeugen zwar größer als von Menschen, die mit der U-Bahn überhaupt nur zwischen Schlaf- und Arbeitsplatz pendeln, die Mobilität beim Arbeiten nimmt aber ungeachtet dessen zu.

Bei Emma Wanderer will man sich zwar erst in Ruhe ansehen, ob der erste Camper-Coworking-Campus in der Natur auch finanziell funktioniert – weitere sind aber angedacht. Neben zwei zusätzlichen in Österreich könnte das Konzept etwa in Sardinien, Portugal oder in Estland Schule machen. Überall gilt: Bestehende Infrastruktur soll möglichst wiederverwendet, der Fußabdruck minimal gehalten werden, und man will auch in anderen Gegenden in Europa nicht dorthin, wo schon Massentourismus ist. Im Fall von Portugal werden Camper ihren naturnahen Arbeitsplatz also im Alentejo und bestimmt nicht an der Algarve finden. (RONDO, Sascha Aumüller, 3.8.2023)