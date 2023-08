Immer mehr Menschen arbeiten an Wohlfühlorten. Wir haben ausprobiert, ob sich Arbeit und Urlaub in einer Finca auf Mallorca unter einen Hut bringen lassen.

Arbeiten in der Hängematte? Oft gibt es bei der Kombination von Arbeit mit Urlaub klischeehafte Vorstellungen. Getty Images/iStockphoto

Claudine musste dann doch auswärts arbeiten. Obwohl das so nicht geplant war, nahm es die Redakteurin eines Hamburger Onlinemedienhauses im Wortsinn sportlich. Immerhin hatte der ortsansässige Radverleiher ein paar Räder zu viel nach Son Marimon gebracht. "Son Marimon" hieß jene feudale Finca im Südosten Mallorcas, auf der die deutsche Journalistin mit einer Gruppe Kolleginnen und Kollegen eine Woche "Workation", also das Arbeiten an einem attraktiven Urlaubsort, hätte leben sollen.

In der Finca kollabierte allerdings täglich nach dem Frühstück die Internetverbindung. Die Onlineredakteurin aus Hamburg konnte trotzdem ihren Job machen. Die zehn, vielleicht 15 Minuten mit dem Rad vom Edelanwesen bis zum Coworking-Space in der nächsten Stadt, Santiny, waren "nicht nur zumutbar, sondern sogar schön", erklärte Claudine: "Auf alle Fälle besser als die Fahrten durch das Hamburger Schmuddelwetter. Die Kolleginnen und Kollegen daheim haben mir verboten, von meinem Arbeitssetting zu erzählen."

Fincallorca, der auf das Vermieten ländlicher mallorquinischer Luxusanwesen spezialisierte Platzhirsch, hat kürzlich zur Telearbeit in einer Finca eingeladen. Acht Journalistinnen und Journalisten aus dem deutschsprachigen Raum – vom STANDARD über die NZZ bis hin zur Bild – sollten in der kurzerhand zur Redaktionsfinca erklärten 700-Quadratmeter-Traumliegenschaft mit acht Appartements und einer riesigen Gemeinschaftsküche eine ganz normale Arbeitswoche leben. Die Nutzung des 100.000 Quadratmeter großen Gartens mit Oliven- und Zitronenbäumen, einem Kräutergarten, des Pools, von drei Mietwagen und der Fahrräder war inklusive. Und nur für Bildschirmarbeit sollte auch niemand anreisen müssen. Natürlich gab es auch Ausflüge ans Meer, in die Städte, zu Wein- und Olivenherstellern, Biohöfen und Märkten – nur für den Fall, dass die Medienarbeitenden nicht genug Recherchematerial von daheim mitgenommen hatten.

Die zehn Hektar umfassende Finca San Marimon bietet Telearbeitern auf Mallorca viel Raum. Tom Rottenenberg

Durch die Homeoffice-Revolution infolge von Corona ist es in vielen Berufen nunmehr möglich und sogar erwünscht, nicht im Büro zu arbeiten. "Home" ist aber ein in Abstimmung mit dem Arbeitgeber und nationalen Gesetzen mitunter weiter fassbarer Begriff. Wieso also nicht gleich auf "Malle" arbeiten? Ganz neu, räumt auch der auf Mallorca die Agenden der Bielefelder Hausvermittlungsplattform leitende Ben Schleining ein, sei das Konzept der Workation ja nicht. Von Artist in Residence-Einladungen über Schreib- oder sonstige Klausuren auf Almen bis hin zu Seminar- oder anderen Wochen reicht das Spektrum von Arbeit in angenehmem Ambiente. Die mehrmonatige Sommerfrische im Salzkammergut, aus der Bürger und Adel mit Kutsche oder Zug für wichtige Termine kurz wieder nach Wien fuhren, sei als historisches Beispiel eingeworfen.

Irgendwann dortgeblieben

"Irgendwann bleib i dann dort", also vom logischen nächsten Schritt, sangen STS schon 1985. Von den Briten, die ab den 1990ern rund um Málaga einen Boom an Teilzeitluxushabitaten inmitten von aufwendig bewässerten Golfplätzen auslösten, blieben dann tatsächlich gar nicht so wenige in Spanien. Zuerst eine Woche. Dann einen Monat. Dann flog man, wenn es sich einrichten ließ, nur noch alle sechs oder acht Wochen für ein paar Tage "heim". Den Rest der Zeit pendelte man zwischen Schreibtisch und 18 Loch an der Costa del Golf: Das war erwartbar angenehmer, mitunter sogar günstiger als das Leben in einer teuren, kalten europäischen Metropole.

Rund um Málaga und Marbella gab es in den 1990ern einen Boom, bei dem arbeiten und golfen unter einen Hut gebracht werden sollten. Getty Images/iStockphoto

Ähnliche Modelle leben auf Mallorca auch österreichische Familien. Etwa der Wiener Crowdfunding-Experte Daniel H. und seine Frau Christina, eine Designerin. Mit zwei Kindern zog das Paar vor fast fünf Jahren auf die Insel. Begonnen hat alles mit ein- und mehrwöchigen und dann immer längeren Aufenthalten in Häusern auf dem Land. Demnächst werden sie das gemietete Landhaus im Westen der Insel gegen ein eigenes, nach individuellen Bedürfnissen umgebautes tauschen. Die Workation-Probezeit, sagt H., sei wichtig gewesen. "Die Kinder wachsen nun mehrsprachig auf, und ob ich alle zwei Monate von Wien oder von Palma nach Frankfurt oder in die USA fliege, macht null Unterschied. Hier sind wir glücklich."

"Ich kenne Urlaub ohne Arbeit eigentlich nicht", sagt der Wiener. Deshalb plante er immer häufiger längere Workations ein, die auf Mallorca auch durch die Immo-Infrastruktur begünstigt werden. Denn Fincas gibt es auf der Insel überall, und die Besitzer sind nicht nur finanziell daran interessiert, dass diese zumindest zeitweise vermietet sind. Das spanische Recht macht es "Finca-Squattern" nämlich relativ leicht, in ungenutzten Häusern sesshaft zu werden, wenn der rechtmäßige Eigentümer mit einer Klage oder einem Räumungsbescheid säumig ist. Eines der bekanntesten Beispiele ist Boris Beckers Luxusfinca Son Coll. Sie ist seit 2017 Teil der Becker’schen Konkursmasse und wurde seit damals mehrfach medienwirksam besetzt – meist von glücklosen deutschen Auswanderern.

Nicht nur bei der Arbeit am Pool lautet die wichtigste Frage: Wie weit reicht das W-Lan? Getty Images/iStockphoto

Fincallorca ist das Gegenbeispiel. Das Unternehmen wurde 2006 vom deutschen Expat Ralf zur Linde gegründet. Er suchte zunächst nach einem Weg, seine private Finca zu vermieten, schuf schließlich eine Plattform im Web und spezialisierte sich angesichts des Interesses von spanischen Eigentümern und vornehmlich deutschen Gästen rasch auf Luxusanwesen für vier bis 30 Personen. 2019 kaufte die Awaze Group zur Lindes Firma auf. Awaze ist in Europa Marktführer für die Vermietung von Ferienunterkünften und verwaltet über 110.000 Unterkünfte in 36 Ländern. Fincallorca stellt mit "nur" 1600 Häusern auf Mallorca einen kleinen, aber sehr exklusiven Teil des Portfolios.

Nadelöhr Mobilfunknetz

Die Redaktionsfinca von San Marimon sieht nicht nur auf Luftaufnahmen aus, als könne man dort ungestört eine Staffel von "Der Bachelor" & Co drehen. Die weitläufige Anlage bietet bis zu 16 Gästen Platz und genügend Rückzugsräume – etwa um zu arbeiten. Theoretisch sogar online, solange es nicht zu viele gleichzeitig versuchen. In den bis zu 1000 Euro Fincamiete pro Nacht ist Highspeed-Internet inkludiert, und das WLAN funktioniert auf dem gesamten Anwesen superschnell. Der Haken ist das Nadelöhr außerhalb der Mauern des feudalen Anwesens: das Mobilfunknetz. Auch andere Anwesen ringsum nutzen dieselben Funkzellen. Und Workation machen dort nicht nur Journalisten. Wenn also nach dem Frühstück überall zeitgleich Teams- und Zoom-Konferenzen beginnen, wenn sich Projekte, Filme und Datenberge auf die Reise machen, geht manchmal gar nichts mehr. Mitunter geht nicht einmal mehr eine schlichte Whatsapp-Nachricht oder ein einfacher Anruf durch.

Also setzte sich Claudine eben aufs Fahrrad und fuhr in den Coworking-Space von Santiny. Der hatte nicht nur die bessere, weil professionell gewartete Espressomaschine, sondern auch eine engstellenfreie Glasfaserkabelanbindung. "Manchmal", sagte die Hanseatin, "hätte ich mir gewünscht, dass auch dort das Netz schwächelt. Dann hätte ich mehr Zeit am Pool mit der Impressionenrecherche verbringen können. So wie ihr." (RONDO, Tom Rottenberg, 6.8.2023)