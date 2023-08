Empress Coffee

Kleines, feines, minimalistisches Café mit richtig gutem Kaffee. Eignet sich nicht nur zum Verfassen von (journalistischen) Texten, sondern auch zum Verzehren von Bananenbrot und Croissants.

Kaiserstraße 37, 1070 Wien, @drinkatempress

Café im Ikea hus

Im vierten Stock seines Standorts am Wiener Westbahnhof betreibt das Einrichtungshaus auch ein Café. Dort gibt's neben dem gewohnt günstigen Speisen- und Getränkeangebot auch Plätze mit Steckdosen. WLAN ist auch verfügbar. Ideal also, um seinen Computerarbeitsplatz temporär nach Schweden zu verlegen.

Europaplatz 1, 1150 Wien, www.ikea.com/at/de/stores/wien-westbahnhof/

Café Zehnsiebzig

Das Café in der Burggasse wird gerne von Studierenden zum Lernen und Arbeiten besucht, trotzdem gibt es genug Plätze, auch ohne Vorreservierung.

Burggasse 68/1, 1070 Wien, cafe1070.com

Jonas Reindl

Die Cafébars an drei Standorten, für die eigens geröstet wird, atmen internationalen Flair. Die Gäste sind Digital Nomads, die Baristas könnten auch an einer schicken Adresse in Melbourne arbeiten. Beste "Büroadresse" ist die Filiale in der Währinger Straße 2–4, 1090 Wien. jonasreindl.at

Café Prückel

Die klassische Anlaufstelle, wenn man einen Arbeitsplatz neben einer Kuchentheke schätzt. Insbesondere während der warmen Tage lässt's sich drinnen in Ruhe arbeiten.

Stubenring 24, 1010 Wien, www.prueckel.at

(RONDO, 3.8.2023)

Dieser Artikel stammt aus der Lifestyle-Beilage RONDO, in der die Redaktion jede Woche persönliche Empfehlungen fürs Wochenende gibt.