In etwas mehr als einem Monat ist es soweit. Dann hält die Unesco ihre jährliche jährliche Sitzung ab und entscheidet über den Status der Wiener Innenstadt. Von 10. bis 21. September treffen sich die Hüter des Welterbes in Riad. Doch bereits jetzt gibt es die Empfehlung, Wien nicht von der roten Liste zu nehmen, wie der "Kurier" zu erst berichtete. Demnach empfehlen die Experten in ihrem Report, dass die Wiener Innenstadt weiterhin auf der Liste der bedrohten Kulturerbestätten bleibt.

Das Projekt am Heumarkt ist seit Jahren umstritten. Rendering: Wertinvest

Der Grund für die Gefährungseinschätzung: Das umstrittene Hochhausprojekt am Wiener Heumarkt, das die Stadt bereits seit rund elf Jahren beschäftigt. Für die Stadtregierung ist die Empfehlung ein Rückschlag. Sie hatte zuletzt damit gerechnet, dass man durch die Anpassungen im Bauvorhaben auch von der Liste gesetzt wird. DER STANDARD berichtete.

Der Grund für die Hoffnung der Stadt: Ein Gutachten stufe das Vorhaben nicht mehr als welterbegefährdend ein, hieß es im Februar in einer Aussendung des zuständigen Wiener Landtagspräsidenten Ernst Woller (SPÖ). Demnach komme die vom Architekten Michael Kloos erstellte Welterbe-Verträglichkeitsüberprüfung zum Schluss, dass das Projekt "Heumarkt neu" aufgrund seiner Anpassungen nun keine schwerwiegende visuelle Beeinträchtigung mehr darstelle. Die letzten Änderungen betrafen vor allem den Wohnturm neben dem Hotelkomplex des Intercontinental.

Turm verkleinert

Das Hochhaus sollte nach den ursprünglichen Plänen 74 Meter hoch werden. Eine erste Reduktion auf 66,5 Meter besänftigte die Welterbehüter nicht. Der neueste Vorschlag des privaten Projektbetreibers Wert­invest von Investor Michael Tojner: Weitere zehn Meter sollen reduziert werden, der Turm nur noch 56,5 Meter in die Höhe ragen. Allerdings: Der Wohnturm soll in der Länge wachsen und im rechten Winkel zum Hotel realisiert werden.

Doch auch das dürfte der Unesco nicht reichen. Wie am Dienstag bekannt wurde, bleibt den Welterbeschützern der Turm zu hoch. Im vom Unesco-Welterbezentrum und den internationalen Expertengremien ICOMOS, IUCN und ICCROM erarbeiteten Entwurf werden die Fortschritte, etwa hinsichtlich der rechtlichen Verankerung des Welterbes sowie des Managementplans, zwar ausdrücklich begrüßt. Hinsichtlich des Heumarkt-Projekts wird aber darauf verwiesen, dass eine "Planung ohne negative Auswirkung auf den Outstanding Universal Value (OUV) der Welterbestätte" notwendig sei. Sprich, das Weltkulturerbe weiter in Gefahr sei.

"Keine Strafsanktion"

Für Sabine Haag, Präsidentin der österreichischen UNESCO-Kommission, mache die Entscheidung des Welterbekomitees deutlich, "dass die Prozesse der vergangenen Jahre, insbesondere die stärkere und konkrete Verankerung des Welterbes in den Verwaltungsprozessen der Stadt Wien, in die richtige Richtung weisen. Dies wird auch international positiv wahrgenommen." Der Verbleib auf der "Roten Liste" sei keine Strafsanktion, "sondern eine Möglichkeit des Welterbekomitees, den Weg zur Bewahrung des Welterbes nachhaltig zu begleiten", sagte Haag.

Die Wiener Innenstadt ist seit 2001 Weltkulturerbe. 2017 wurde Wien wegen der Hochhauspläne am Heumarkt von der Unesco auf die Rote Liste der gefährdeten Welterbestätten gesetzt wurde. Die historische Stadtsilhouette, die bei der Aufnahme in die Welterbeliste 2001 eigens hervorgehoben wurde, wäre durch das im dritten Bezirk geplante Gebäude beeinträchtigt.

Aus dem Büro des Wiener Landtagspräsidenten und Unesco-Beauftragten Ernst Woller (SPÖ) hieß es zum Entwurf der Unesco, dass die Anstrengungen der Stadt "voll des Lobes" hervorgehoben werden. Beim Heumarkt-Projekt spieße es sich aber nach wie vor, sowohl was Höhe, als auch Grundfläche und Bauform betrifft. Zunächst gelte es aber abzuwarten, was in Riad passiert, wobei man mit einer Debatte zu Wien rechnet, bei der sich Stadt und Bund auch entsprechend einbringen werden. (red, APA, 1.8.2023)