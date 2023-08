19.40 REPORTAGE

Re: Ecstasy für Europa – Einsatz gegen niederländische Drogenlabore In der niederländischen Provinz wird in illegalen Drogenlaboren Ecstasy und Crystal Meth für den europäischen Markt hergestellt. Bauern werden bestochen oder erpresst, ihre Scheunen an die Mafia zu vermieten. Die hochgiftigen Abfälle landen in der Natur. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Schottlands neue Wildnis – Die Inseln Viele der schottischen Inselgruppen stehen ganz unter Naturschutz, manche sind unbewohnt – alles Maßnahmen, die den Landtieren und vor allem den Meerestieren zugutekommen. Bis 21.10, Servus TV

20.15 DOKUMENTATIONEN

Unter dem Tellerrand – Die Erde ist (k)eine Scheibe Es gibt noch immer Menschen, die davon überzeugt sind, dass die Erde eine Scheibe sei. Die Vorstellung, dass unser ­Planet kugelrund ist, halten sie für einen Teil einer Verschwörung der Nasa. Daniel J. Clark hat Vertreter der "Flat Earth"-Theorie besucht. Ab 21.55 nimmt sich Hanno Settele in Dok 1: Endstation Verschwörung verschiedenste Verschwörungserzählungen vor.

Bis 22.40, ORF 1

20.15 THRILLER

In ihrem Haus (Dans la maison, F 2012, François Ozon) Dem frustrierten Literaturlehrer Germain (Fabrice Luchini) fällt ein Schüler in der letzten Reihe durch seine Texte auf. Claude (Ernst Umhauer) schreibt, wie er in die Familie eines Klassenkollegen eindringt, um vor allem dessen Mutter nahe zu sein. Germain merkt, dass sich Realität und ­Fiktion vermischen. Bis 21.55, Arte

Claude (Ernst Umhauer) verfolgt mit seinen moralisch fragwürdigen Texteneinen perfiden Plan – "In ihrem Haus", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Arte, Mars Films

20.15 BAYERN-KRIMI

Schweinskopf al dente (D 2016, Ed Herzog) Der dritte Eberhofer-Krimi nach dem Bestseller von Rita Falk: Sebastian Bezzel als Provinzpolizist nicht nur im Kaff Niederkal­tenkirchen, sondern auch am Gardasee. Für Unruhe sorgt Gregor Bloéb. Bis 21.45, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Südkorea – Milliardengeschäft ­K-Pop Die Musikvideos und Choreografien der K-Pop-Gruppen haben treue Fans, die Industrie ist bekannt für ihre strenge Ausbildung von Talenten, die oft jahrelang trainieren, bevor sie in einer Gruppe debütieren. Der Druck ist groß. Um 23.05 folgt im Weltjournal+ die Doku Kim Yo Jong – Nordkoreas Rote Prinzessin. Bis 23.55, ORF 2

22.35 COMEDY

Dating Queen (Trainwreck, USA 2015, Judd Apatow) Amy Schumer gab mit Drehbuch und Hauptrolle bei Trainwreck ihr Kinodebüt als Frau, die auf Monogamie keine großen Stücke hält. Der Spaß beginnt oft während des Sex, aber die Macken, die sich danach zeigen, sind fast noch lustiger. Am Ende gewinnt dennoch die Liebe. Bis 1.15, ProSieben

23.15 NEO-NOIR

Wild Things (USA 1998, John McNaughton) Lehrer Sam (Matt Dillon) wird von Studentinnen (Neve Campbell, Denise Richards) der Vergewaltigung bezichtigt. Cop Ray (Kevin Bacon) forscht nach. Trashig und voll ungeahnter Wendungen. Bis 0.55, ZDF neo