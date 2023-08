Sprachlicher Wandel findet immer und überall statt, sonst wär’s ja auch noch immer die "vil liebiu muoter mîn" wie im Nibelungenlied und nicht meine liebe Mama. Meist kommen die Veränderungen unmerklich und langsam, manchmal auch politisch oder gesellschaftlich gewollt, einiges bleibt, anderes verschwindet wieder. Wie das aktuelle Gendermatch ausgeht, das wird noch spannend.

Fragen über Fragen zum sprachlichen Wandel. Getty Images/iStockphoto/MissTuni

Ein Gebot der politischen Korrektheit ist heute auch die einfache Sprache, Subjekt, Verb, Objekt, möglichst keine Nebensätze, Fremdwörter sind pfui – und das in Zeiten, in denen die Personalabteilung in jedem Pimperlbetrieb "Human Resources" heißt und in denen man, um etwas nachzuschauen, nicht mehr den Brockhaus aus dem Regal holen müsste.

Soll sein. Aber manchmal ist die Simplifizierung ein bisschen arg penetrant: ein "Chemieexperte" und ein "Bergungsexperte" in einem einzigen kurzen Radiobeitrag! Berufs- und Funktionsbezeichnungen nicht mehr à la mode? Und wie wird man eigentlich Experte?

Fragen über Fragen. Bei "Iran-Experte" oder "Islamexpertin" rührt niemand mehr das Ohrwaschl, aber wo bleiben die "Österreich-Expertin" und der "Christentumexperte"? Filzi Nazionale läuft unter "Politikexperte", klar, aber sollte nicht auch der Nehammer einer sein? Wann wird der Koch zum "Kochexperten"? Und darf sich Ihre Einserkastlschreiberin gar "Einserkastlexpertin" nennen? (Gudrun Harrer, 2.8.2023)