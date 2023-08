Liebe Leserin, lieber Leser,

Disney ist gerade wegen mehreren Themen in den Medien, etwa auch wegen der Schauspielerinnen-Streiks in den USA. Aber nun macht der US-Konzern aus ganz anderen Gründen von sich Reden. In Australien und Neuseeland werden bald keine DVDs oder Blu-rays mehr verkauft. Auch bei uns könnten physische Filmträger bald aus den Läden verschwinden.

Hat jemand Musk gesagt? Ok, auch heute haben wir eine Geschichte zu dem US-Unternehmer. Seine X Corporation wirft nämlich dem Center for Countering Digital Hate vor, von der Konkurrenz oder ausländischen Regierungen finanziert zu werden und Twitters Werbegeschäft schaden zu wollen. Wir haben genauer hingeschaut.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Disney leitet das Ende der DVD- und Blu-ray-Ära ein

Twitter-Nachfolger X klagt Organisation, die Hassrede erforscht

Das iPhone 15 Pro verspricht mit vielen Neuerungen an den Start zu gehen

Bundesheer holt sich technische Expertise bei österreichischen Internet-Providern

Musk musste leuchtendes X-Logo wieder von Dach der Firmenzentrale entfernen lassen

Switch-Nachfolger soll im zweiten Halbjahr 2024 erscheinen

Französischer Extremkletterer Remi Lucidi von Hochhaus in den Tod gestürzt