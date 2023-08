Mit KI-Bildgeneratoren wie Midjourney und Stable Diffusion lassen sich teils beeindruckende Werke erstellen. Als kreatives Werkzeug könnte ihnen eine große Zukunft bevorstehen. Allerdings gibt es auch rechtliche Auseinandersetzungen rund um die Lerndaten, zu denen auch urheberrechtlich geschützte Werke zählen.

Genutzt werden können diese Systeme aber freilich nicht nur für harmlose, künstlerische Zwecke. Auch für Stimmungsmache gegen Flüchtlinge wurden sie bereits genutzt. So etwa von der deutschen Rechts-außen-Partei AfD. Die Partei steht nun auch im Zentrum einer neuen Kontroverse, nachdem sie auf ihrem Parteitag einen Goldschatz präsentierte, den sie zu erben erhofft.

Dabei geht es um 50 Ein-Kilo-Barren sowie Münzen aus dem Edelmetall, die der Ingenieur Reiner Strangfeld der Partei hinterlassen hat. Strangfeld hatte 2018 Selbstmord begangen. Um die Gültigkeit seines Testaments gibt es allerdings Unsicherheiten, da der Erfinder psychisch schwer beeinträchtigt gewesen sein soll und in Berlin "den Antichrist erblickt" haben will.

Goldschatz-"Foto"

Ungeachtet dessen will die AfD den größten Teil des Goldes mittlerweile außer Landes gebracht haben. Auf dem Parteitag präsentierte man das Vermächtnis denn auch kurz nach Mittag auf einem Bild, auf dem sich mehrere ältere Herren in Jeansjacken in einem Hochsicherheitsraum um einen Tisch voller Goldbarren und Münzen versammeln.

Dabei war weder eine Markierung zu sehen noch wurde erwähnt, dass es sich um eine KI-Illustration handelt, berichtet die "Bild", die auch ein Foto des Werks veröffentlicht hat. Wer genauer hinsieht, kann aber erkennen, dass es sich nicht um eine echte Aufnahme handelt. Neben Unregelmäßigkeiten in der Goldanhäufung selbst fallen unter anderem zwei der Herren mit Händen mit sechs Fingern auf. Erst auf Nachfrage bestätigte die Partei, dass es sich um ein generiertes Bild handelte.

Eine mit Midjourney generierte Nachstellung des AfD-KI-Bildes mit Goldschatz. Auch hier ist jemand mit sechs Fingern an einer Hand zu finden. DER STANDARD/Pichler/Midjourney

Heikles Thema

Das wirft nicht nur die Frage nach der Verwendung von KI-Bildern auf, sondern vor allem auch nach deren Kennzeichnung. So dokumentiert Heise: Wegen mangelhafter Ausweisung gab es auch schon Kritik an der Schweizer FDP, die auf einem Sujet Klimaaktivisten auf einer Straße beim Blockieren eines Ambulanzfahrzeugs zeigte. Das KI-Erzeugnis war nur in kleiner, kaum lesbarer Schrift als solches gekennzeichnet worden.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International prangerte Gewalt durch die kolumbianische Polizei ebenfalls mit KI-Werken an, die mit einem etwas deutlicher lesbareren, aber immer noch recht kleinen Hinweis versehen waren. Nach Kritik an diesem Vorgehen entfernte man die Bilder. (red, 2.8.2023)