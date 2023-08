Ja

Warum sinnlos großes Gepäck mitschleppen?

Es wäre vermessen zu sagen, dass die Kameras moderner Smartphones – selbst Apples iPhones oder Samsungs Highend-Geräte – mit einer Spiegelreflexkamera mithalten können. Auch gute spiegellose und Bridgekameras weisen die kleine Optik unserer modernen Begleiter in die Schranken. Mit gängigen Kompaktkameras können unsere Handys aber dank Softwaremagie schon sehr gut mithalten.

Die Krux an der Sache ist: Wirklich gute Kameras sind klobig und verlangen Einarbeitung, um ihr Potenzial auch voll auszunutzen. In den allermeisten Fällen – oder wenn man nicht gerade vorhat, die Urlaubsschnappschüsse in Plakatgröße zu drucken – ist man mit dem Smartphone daher bestens bedient. Selbst günstigere Mittelklassehandys haben heutzutage ordentliche Kamerasysteme an Bord.

Dementsprechend kann man sich den mitunter teuren Platz im Gepäck ebenso sparen wie die Mühe, Kamera, Objektive und sonstiges Equipment überallhin zu schleppen, um es ja im richtigen Moment parat zu haben. Die beste Kamera ist im Zweifel bekanntlich die, die man dabei hat. Und da bleibt das Handy in der Hosen-, Jacken- oder Handtasche eben unschlagbar. (Georg Pichler, 5.8.2023)