Der Smart Sileno City arbeitet leise und unauffällig, Hauskatze Prinzessin Leia ist trotzdem skeptisch. Der Standard/Stefan Mey

Im Rahmen des "Smart Living"-Schwerpunkts testet der STANDARD im Sommer allerlei mehr oder weniger kluge Geräte, die das Leben leichter machen sollen, mit einem besonderen Fokus auf Haus und Garten. Vor allem Mähroboter wurden in den vergangenen Wochen intensiv getestet, die Bandbreite reichte hier von einem vergleichsweise günstigen Gerät der Marke Bosch bis zum teuren Platzhirschen des schwedischen Herstellers Husqvarna.

Diesmal wird ein Anbieter unter die Lupe genommen, dessen Name normalerweise fast als Synonym für Gartenschläuche gelten kann: Gardena, konkret der Mähroboter Smart Sileno City. Er ist auf Rasenflächen bis zu 600 Quadratmeter ausgelegt und kostet knapp 1.100 Euro, spielt preislich somit in einer ähnlichen Kategorie wie der Mitbewerber von Bosch. Der STANDARD hat das Gerät zwei Monate getestet.

Ein paar Worte zum Thema Ökologie

Bevor wir aber zum eigentlich Test kommen, ein paar Worte zum Thema Ökologie: Freilich stimmt es, dass eine Wildwiese für Insekten und Bienen einen deutlich besseren Lebensraum darstellt als ein fein geschnittener Rasen. Auf der anderen Seite steht aber das Bedürfnis der menschlichen Bewohner, sich auf dem eigenen Grundstück ungehindert bewegen zu können. Der Kompromiss lautet hier, nur einen kleinen Teil des Gartens – und zwar jenen, in dem man sich regelmäßig aufhält – von der Maschine pflegen und in anderen Teilen der Natur freien Lauf zu lassen.

Weiters zu berücksichtigen ist die Gefahr, dass Igel von dem Roboter überfahren werden. Diese Befürchtung ist insofern berechtigt, als zumindest günstigere Geräte wie der Smart Sileno City über keine Kamera mit Objekterkennung verfügen und somit Lebewesen auf dem Rasen einfach überfahren würden. Allerdings kann der Mähplan so angepasst werden, dass erst nach Sonnenaufgang gemäht wird, wenn die Igel also nicht mehr aktiv sind. Es kann jedenfalls getrost gesagt werden, dass während Tests keine Igel zu Schaden gekommen sind.

Nicht sehr smart, sondern mit Draht

Beim Unboxing des Smart Sileno City zeigt sich ein Set mit allem, was benötigt wird. Dazu gehören der Rasenmäher und seine Ladestation ebenso wie das nötige Kabel, die dazu passenden Befestigungshaken, ein Papplineal zum Abmessen des Abstands zwischen Kabel und Hindernissen und natürlich diverse Anleitungen. Der mitgelieferte Gardena Hub dient dazu, das Testgerät mit dem eigenen WLAN zu verbinden, auf Wunsch gibt es alternativ dazu einen Mähroboter, der ausschließlich via Bluetooth direkt mit dem Smartphone kommuniziert.

Das Paket lässt keine Wünsche offen, nach Erhalt kann man gleich mit der Einrichtung loslegen. Der Standard / Stefan Mey

Den Großteil des Einrichtungsprozesses macht das Verlegen von Begrenzungs- und Leitungskabel aus. Der Name ist jeweils Programm: Das erstgenannte Kabel grenzt das Gebiet des Rasenmäher ab und wird somit an den Rändern der Rasenfläche verlegt, wobei darauf geachtet wird, dass genug Abstand zu Stufen, Gebüsch und Wegen eingehalten wird und Bäume umrundet werden. Hier ist das mitgelieferte Papplineal recht nützlich. Das Leitkabel wiederum leitet den Roboter zurück zur Ladestation. Beide Kabel befinden sich auf der gleichen Spule, hier gibt es also keine Entscheidung: Kabel ist Kabel, basta.

Probeweise habe ich in der ersten Woche noch kein Leitkabel verlegt, um zu sehen, ob der Roboter auch ohne selbiges zur Ladestation zurückfindet: Fehlanzeige. Denn im Gegensatz zu Staubsaugerrobotern fehlt günstigen Rasenmähern schlichtweg die nötige Sensorik, und somit sind sie ohne die entsprechenden Kabel weitgehend hilf- und orientierungslos.

Hier ging der Rasenmäher gegen die eigene Infrastruktur vor, der Tester musste provisorisch flicken. Der Standard / Stefan Mey

Diese Hilflosigkeit äußert sich auch teils in tollpatschigem Verhalten gegenüber der eigenen Infrastruktur: Zu Beginn des Tests bekam ich eine Fehlermeldung, dass der Begrenzungsdraht nicht korrekt verlegt sei, weil der Rasenmäher diesen überfahren und dabei zerschnitten hatte. Diesen musste ich also provisorisch reparieren. Die gute Nachricht: Dieses Probleme gibt es nur zu Beginn. Mit der Zeit wächst Gras über den Draht, wodurch er nicht nur für Menschen weniger störend wirkt, sondern auch vor den Säbeln des Roboters sicher ist.

App und Google Home: Willkommen im Gardenaverse

Die Einrichtung erfolgt teils am Gerät selbst, teils in der App. So müssen beim erstmaligen Start des Rasenmähers auf dem Schwarz-Weiß-Display einmal Faktoren wie etwa die Größe des Rasens angegeben werden, auch die Schnitthöhe lässt sich am Gerät selbst mit einem Rad festlegen. Auffällig ist auch eine große "Stopp"-Taste auf der Oberseite des Roboters, die betätigt werden muss, wenn der Roboter hängen bleibt.

Die Bedienung des Menüs ist verständlich, Fehlermeldungen wie diese sind in einem unaufgeräumten Garten leider keine Seltenheit. Der Standard/Stefan Mey

Andere Einstellungen finden am Smartphone statt. Hierzu wird der Roboter mit dem mitgelieferten Gardena Hub verbunden, der sich im Hausinneren befindet. Dieser wiederum verbindet sich mit dem hauseigenen WLAN und ermöglicht so die Steuerung via Smartphone oder über Smart Assistants: Im Test ließ sich das Gerät problemlos in eine Google-Home-Umgebung einbinden.

Praktisch ist die Gardena-App vor allem, wenn auch andere Lösungen des Herstellers im Einsatz sind, etwa smarte Bewässerungsanlagen: Im "Gardenaverse" finden sich somit alle Zeitpläne, Daten – und auch Fehlermeldungen – auf einen Blick. Wie mit der automatischen Bewässerung, so lässt sich auch für den Rasenmäher mit dem "Gardena-unterstützten Modus" ein Zeitplan erstellen.

Die Schnitthöhe lässt sich direkt am Gerät via Rad einstellen. Der Standard/Stefan Mey

So gibt es etwa die bereits eingangs erwähnte Option "Mähen bei Tageslicht", bei der sich das System die Zeit des Sonnenaufgangs aus dem Web holt und erst mäht, wenn die Igel nicht mehr unterwegs sind. Der "Frostsensor" wiederum unterbindet Mähen bei Temperaturen unter fünf Grad Celsius, um Schäden am Rasen zu vermeiden. Und "Sensorcontrol" schließlich soll die Mähzeit an das Graswachstum anpassen.

Außerdem erstellt der Roboter eine Karte vom Garten, auf deren Basis Schutzzonen eingerichtet werden können, an denen nicht gemäht werden soll. Das ist zwar ein nettes Feature, das aber in der Praxis kaum genutzt wird, wenn die Schutzzonen ohnehin mit dem Kabel abgesteckt wurden und der Roboter nur in Zeiten mäht, zu denen sich ohnehin niemand im Garten aufhält.

Schneiden kann er auch – und ist dabei sehr leise

Fehlermeldungen gab es doch immer wieder. Und zwar berichtete der Roboter von einem "Anheben", wenn er etwa an einem achtlos liegen gelassenen Besen oder einem Spielzeug hängen blieb. Ärgerlich: In dem Fall muss das Gerät in die Ladestation gehoben, neu gestartet und der Sicherheits-PIN eingegeben werden. Die Eingabe desselben PINs ist übrigens auch nötig, wenn das Mähen via Google Assistant gestartet werden soll – was aus Sicherheitsgründen nicht wirklich nötig wäre und die Anwendbarkeit in der Praxis deutlich einschränkt. Es ist zwar möglich, die PIN-Eingabe auf dem Gerät per se zu deaktivieren, der Google Assistant fragt aber weiterhin danach.

Da ist der Robo-Kollege mal wieder hängen geblieben. Der Standard/Stefan Mey

Nach all des Smart-Erörterungen sei übrigens gesagt: Mähen kann das Gerät auch, und das in einem sehr zufriedenstellenden Ausmaß. So waren teils mehrere Quadratmeter große Felder aus Margeriten nach wenigen Tagen verschwunden, danach wurde der Rasen in einer beeindruckenden Gleichmäßigkeit gepflegt. Dabei wurden auch kleinere Mulden gekonnt durchfahren, Gräben wurden vermieden, um Baumwurzeln wiederum mussten wir das Kabel neu verlegen: Der stetige Kontakt mit den Messern tat ihnen nicht sonderlich gut. An den Rändern zu zum Beispiel Sonnenliegen war das Gras zu Ende des Testzeitraums zwar höher, weil die Messer des Roboters dieses nicht erreichen konnten – das ist aber kein Spezifikum dieses Geräts, sondern kommt bei anderen Herstellern auch vor. Wen das stört, der muss mit der Motorsense nachhelfen.

Der Smart Sileno City, Ansicht von unten. Der Standard / Stefan Mey

Apropos Motorsense: In puncto Lärm ist der Sileno mit einer solchen nicht vergleichbar. Der Hersteller gibt die wahrgenommene Lautstärke mit 57 dB an, was sich in der Praxis aber nicht aussagekräftig nachmessen ließ: Denn nicht nur die Geräte im Nachbarsgarten, sondern auch diverses Vogelgezwitscher ist lauter als der Smart Sileno City. Er mäht täglich, ohne dabei sonderlich aufzufallen.

Fazit: Stiller Helfer mit kleinen Macken

Was uns auch schon zum Fazit dieses Tests bringt: Der mit 55 x 38 x23 Zentimeter relativ kleine und mit 7,3 Kilogramm nicht sonderlich schwere Smart Sileno City ist ein unauffälliger und stiller Begleiter im Alltag eines Gartenbesitzers, der jeden Tag seine Arbeit verrichtet – meist zufriedenstellend. Sicher gäbe es fähigere Geräte dieser Art, die etwa eine bessere Objekterkennung oder eine drahtlose Steuerung via GPS bieten. Für den vergleichsweise günstigen Anschaffungspreis bietet dieser Rasenmäher aber das, was man von einem Gerät dieser Art erwartet: mehr Zeit zum Chillen, während Roboter die lästigen Tätigkeiten im Garten erledigen. (Stefan Mey, 5.8.2023)