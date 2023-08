Johannes Dieterich aus Johannesburg

Wladimir Putin (rechts) mit Cyril Ramaphosa (links) aus Südafrika. EPA/MIKHAIL METZEL / HANDOUT

Cyril Ramaphosa hat kein stählernes Rückgrat, der südafrikanische Präsident ist höchstens für sein entmachtendes Lächeln bekannt. Umso überraschender, dass der 70-jährige ANC-Chef beim russisch-afrikanischen Gipfel in Sankt Petersburg Ende vergangener Woche deutliche Worte fand: "Wir sind nicht hierhergekommen, um Almosen für unseren Kontinent zu erbetteln", reagierte Ramaphosa auf einen Vorschlag des Gastgebers Wladimir Putin: "Wir wollen, dass das Abkommen zum Getreidehandel durch das Schwarze Meer verlängert wird."

Zuvor hatte Putin als Ersatz für das von ihm aufgekündigte Abkommen (das es der Ukraine ein Jahr lang erlaubte, trotz der russischen Blockade des Binnenmeeres Getreide auszuführen) die Lieferung russischen Getreides in ausgewählte afrikanische Staaten angekündigt – und das sogar kostenlos. In den Genuss von jeweils bis zu 50.000 Tonnen Körnerfrüchte sollen sechs von Moskau handverlesene Staaten kommen: Burkina Faso, Mali, Somalia, Simbabwe, Eritrea und die Zentralafrikanische Republik.

"Dolchstoß" Putins

Allesamt Staaten, die für ihre Unterstützung Russlands auch nach dessen Überfall auf die Ukraine bekannt sind. Kenia, das ebenfalls unter den Folgen einer Dürre leidet, geht dagegen leer aus: Dessen Präsident William Ruto hatte die Aufkündigung der Schwarzmeer-Initiative durch Putin einen "Dolchstoß in den Rücken" genannt.

Afrikas Staatschefs hatten gehofft, Putin zu einer Revision seiner Aufkündigung bewegen zu können – schließlich ist der Kontinent von den ausbleibenden Getreidelieferungen am stärksten betroffen. Seit dem Auslaufen des Abkommens Mitte Juli schossen die Getreidepreise wieder um zehn Prozent in die Höhe: Putins Bombardement der Getreidelager und Verladeeinrichtungen in ukrainischen Schwarzmeerhäfen verschärfte die Notlage noch. Außer seinen wohltätigen Gaben bot Putin – weniger uneigennützig – auch eine Ausweitung der kommerziellen Lieferungen an: Dafür kann Moskau jetzt zehn Prozent mehr einstreichen.

Getreidedeal ließ Preise fallen

Begründet hatte Putin die Aufkündigung des vor einem Jahr von der UN und der türkischen Regierung ausgehandelten Abkommens unter anderem mit der Behauptung, der ukrainische Getreideexport sei in erster Linie nicht den notleidenden Staaten des Globalen Südens, sondern den Industrieländern zugutegekommen. Das ist – zumindest nach Erhebungen des Europäischen Rats – allerdings nicht der Fall. Danach exportierte die Ukraine in den vergangenen zwölf Monaten fast 33 Millionen Tonnen Getreide und andere Nahrungsmittel wie Speiseöl – sowohl über das Schwarze Meer wie über Landverbindungen, die von der EU zur Verfügung gestellt wurden. 65 Prozent der Weizenlieferungen sollen in Staaten des Globalen Südens, nur 35 Prozent in Industrienationen gegangen sein.

Bei Mais war das Verhältnis 51 zu 49. Selbst die von reichen Staaten aufgekauften Lieferungen trugen zur Entlastung des angespannten Markts bei: Sie trieben die Preise wieder nach unten. Mit 340 US-Dollar pro Tonne war Weizen im Juni dieses Jahres wieder kaum teurer als vor zwei Jahren (290 Dollar): Mit der russischen Blockade waren die Preise zwischenzeitlich auf 550 Dollar geschossen. Nicht ausgeschlossen, dass sie bald wieder derart schwindelerregende Höhen erreichen.

Enttäuschung für Afrikas Staatschefs

Ramaphosas deutlichen Worten begegnete Putin mit der Versicherung, einer Fortsetzung des Abkommens zuzustimmen, "falls unsere Bedingungen erfüllt werden". Dabei handelt es sich vor allem um die Aufhebung der westlichen Sanktionen gegenüber Russland, die den Export von Nahrungsmitteln allerdings ausdrücklich ausschließen. Dieser könnte höchstens indirekt – durch die Beschränkungen im Zahlungsverkehr – beeinträchtigt werden.

Das Getreideabkommen war nicht der einzige Korb ihres Gastgebers, den die 16 nach Sankt Petersburg gereisten afrikanischen Staatschefs einstecken mussten. Auch ihr Plan für eine Beendigung des Ukrainekriegs stieß bei ihrem Gastgeber auf keine Gegenliebe. Den Aufruf des Kommissionspräsidenten der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat: "Dieser Krieg muss auf der Grundlage von Vernunft und Gerechtigkeit zu einem Ende kommen", konterte Putin mit den Worten: "Warum verlangt man von uns eine Feuerpause? Wir können das Feuer nicht einstellen, während wir angegriffen werden."

Überhaupt verlief der Moskauer Gipfel für Afrikas Staatschefs enttäuschend, sind sich Beobachter und Beobachterinnen einig: Höchstens nicht für jene Teilnehmer in Uniform, die durch einen Putsch an die Macht gekommen sind und jetzt auf russische Söldner und Waffen setzen. (Johannes Dieterich aus Johannesburg, 2.8.2023)