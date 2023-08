Rabenvögel suchen die Nähe der Zivilisation. Immerhin lassen Menschen mitunter nahrhafte Abfälle zurück. IMAGO/STAR-MEDIA

Ungewöhnliche Steinschlagschäden werden derzeit am Parlament in Wien behoben. Die Verursacherinnen sind nicht etwa antidemokratische Randgruppen, sondern junge Krähen. Die Glaskuppel des frisch sanierten Baus ist zum Angriffsziel geworden. Die Munition – Kieselsteine – liegt gleich daneben auf dem Dach.

Dass schwarze Vögel ausgerechnet unter einer ÖVP-geführten Regierung das politische Zentrum des Landes bombardieren, mag nur dem Zeitplan des Umbaus geschuldet sein. Tatsächlich hat man vom Hohen Haus bis zu den Gewächshäusern der Außenbezirke ein ähnliches Problem. Vor allem die in Wien ansässigen Unterarten Rabenkrähe und Nebelkrähe dürften dahinterstecken. In Sachen Werkzeuggebrauch stehen sie Säugetieren wie Delfinen und Schimpansen in nichts nach.

Die Glaskuppel auf dem Dach des österreichischen Parlaments wurde zum Ziel corvider Steinwürfe. Die auf dem Dach liegenden Kiesel werden nun angeklebt. © Christian Fischer

Demokratie und Protest

Ein hinzugezogener Ornithologe führt das Steinewerfen auf für junge Krähen typisches Verhalten zurück. Doch nicht nur Glashausbesitzer legen beim Anblick der geschickten Vögel die Stirn in Sorgenfalten. In den Bundesländern streiten tierschutz- und jagdaffine Gruppen über den Abschuss von "Problemkrähen" – analog zu Bären und Wölfen, wobei Rabenvögel eher als Aasfresser eine wichtige Rolle im Ökosystem einnehmen. Eine Seite befürchtet Ernteeinbußen, die andere kritisiert die Quälerei der intelligenten und sozialen Vögel, die per Vogelschutzrichtlinie der EU eigentlich nicht getötet werden dürften.

Widerstand gegen die Demokratie lässt sich den Krähen wohl nicht vorwerfen. Darauf deutet eine Studie aus dem Vorjahr an Dohlen – etwas kleineren verwandten Rabenvögeln – hin. Sie sprechen sich demokratisch ab, wann sie ihren Schlafplatz verlassen und als riesiger Schwarm in die Luft steigen.

Jackdaws flying to Roost

Dohlen sprechen sich nach dem morgendlichen Aufwachen ab, um gemeinsam abzufliegen (hier im walisischen Cardiff). AnswersInTheSnow

Vielleicht protestieren die jungen Vögel per Steinschlag sogar gegen schwachen Klimaschutz und schlagen sich auf die Seite der als Klimakleber verschrienen Aktivistinnen und Aktivisten, wie jemand im STANDARD-Forum vermutete.

Die Lösung des Problems

Klebrig ist auch die Lösung der Glasdachproblematik am Dr.-Karl-Renner-Ring 3. Die Steine am Dach werden angeklebt, um nicht mehr von Krähen missbraucht werden zu können. Ob die Tiere sich folglich in näherer Umgebung versorgen, wird sich herausstellen.

Während der Reparaturwoche, in der die Türen des Parlaments verschlossen bleiben, ruft uns der Vorfall zumindest in Erinnerung: Auch kleine Steine können mit der richtigen Fallhöhe eine große Wirkung entfalten. (Julia Sica, 2.8.2023)