Geht es nach den Plänen von Meta, sollen künftig mehr KI-gestützte Funktionen wieder für mehr Nutzer sorgen. REUTERS

Mark Zuckerberg, der Gründer und CEO der Facebook-Mutter Meta, erklärte, dass das Unternehmen Möglichkeiten erforscht, um KI-gestützte Helfer in unterschiedliche seiner Medienformate zu integrieren. Dies könnte auf eine erweiterte Chat-Funktion für Whatsapp, spezielle Instagram-Filtern und -Anzeigen oder auch "multimodale" Inhalte hinauslaufen. In der nächsten Zeit will sich Meta vor allem auf "Kreativitätstools" konzentrieren, heißt es seitens des Konzerns.

In diesem Zusammenhang will Meta eine engere Zusammenarbeit jener Teams anstreben, die sich mit generativer KI beschäftigen. Sie sollen künftig in einer einheitlichen Gruppe zusammengefasst werden, um so die Fortschritte in diesem aufstrebenden Unternehmensbereich zu beschleunigen. Zuckerberg enthüllte keine weiteren Einzelheiten und betonte, dass noch viel Grundlagenarbeit geleistet werden muss, bevor die fortschrittlichsten Projekte umgesetzt werden können.

Das ist insofern überraschend, als KI-Anwendungen für Meta an sich kein Neuland sind. Bereits 2016 führte das Unternehmen Chatbots für seinen Messenger-Dienst ein. Die angekündigten Pläne dürften jedoch eine signifikante Ausweitung des KI-Einsatzes bedeuten. Angesichts des steigenden Fokus der gesamten Branche auf generative KI ist dieser Schritt hingegen durchaus nachvollziehbar wie verbindlich.

Große Internetkonzerne wie Google spüren zunehmend den Wettbewerbsdruck durch Entwicklungen wie ChatGPT von OpenAI, die potenziell zentrale Geschäftsbereiche wie die Suchfunktion beeinflussen könnten. Während der jüngsten Gewinnbekanntgabe von Meta äußerte Zuckerberg den Wunsch, dass sein Unternehmen im Bereich der generativen KI eine führende Position einnehmen soll.

Ähnlich zu bewerten sind die Bestrebungen, die eine Kommerzialisierung des Sprachmodells LLaMa vorantreiben. Meta soll derzeit prüfen, welche Gebühren man für die Nutzung der eigenen KI einheben kann. Der Facebook-Konzern bleibt aber dabei, dass seine Sprachmodelle "quelloffen" sind. Im Gegensatz zu OpenAI soll der Code für die Erstellung des Modells für Dritte zugänglich sein. Einem Bericht der "Financial Times" zufolge dürfte eine kommerzielle Version unmittelbar bevorstehen. (red, 1.8.2023)