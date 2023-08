Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Wie passend ist der Sendungstitel, wenn man unsere Bundesliga-Gegner vom vergangenen Wochenende betrachtet? LASK (spielte gegen Rapid) und Sturm Graz (spielte gegen die Austria) haben beide Schwarz-Weiß als Vereinsfarben auserkoren. Die Diskussion, ob es sich bei Schwarz und Weiß um Farben handelt, ersparen wir euch an dieser Stelle. Unser Sendungstitel bezieht sich jedoch nicht auf die (Nicht-)Farben der Linzer beziehungsweise Grazer, sondern auf die Stimmung unter den Fans. Ist man bei Rapid aufgrund des Unentschiedens Feuer und Flamme und strebt (wieder einmal) nach mehr? Ist man bei der Austria zu Tode betrübt und tut sich schwer, positive Dinge zu finden – trotz des Sieges gegen FK Borac Banja Luka? Gut, dass es uns als Regulativ gibt: Wir ordnen Gefühlswelten und geben unsere Einschätzungen ab. Apropos Gefühlswelt ordnen: Mit Haris Tabakovic verliert die Austria den Torgaranten der letzten Saison. Außerdem gab es noch den Auftakt in der Regionalliga, den wir besprechen, genauso wie das Trainingslager der violetten Damen. Das Tippspiel geht am Ende der Sendung auch über die Runden, wenn auch konfuser als sonst. Aber hören Sie selbst und geben Sie gerne Feedback!

Frage der Woche

Was denken Sie über den Saisonstart der Wiener Klubs? (Stefan Novotny Markus Friebis, 1.8.2023)