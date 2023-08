Eine Blutvergiftung kann ein lebensgefährliches Organversagen hervorrufen. Um dagegen zu arbeiten, bekommen Ärztinnen und Ärzte nun ein neues Werkzeug in die Hand. Getty Images/iStockphoto

Das geht nicht!" – "Oh ja, das geht!" – "Das geht nicht!" – "Oh ja, das geht!" Ein Dialog voller Widerstand und Unglauben führte den aus Kärnten stammenden Mikrobiologen Bernhard Ronacher vor 15 Jahren zu einer revolutionären Idee. Heute schmunzelt er darüber, wie sehr er als Sturkopf an seine Vision geglaubt hat, trotz aller Schwierigkeiten. Seine Beharrlichkeit und Entschlossenheit zahlten sich aus, denn Ronacher entwickelte eine bahnbrechende Microarray-Methode, die ihm nun den renommierten Houskapreis in der Kategorie "Forschung und Entwicklung in KMU" in Höhe von 150.000 Euro einbrachte.

Den österreichischen Forschungs-Oscar erhielt Ronacher für die Entwicklung eines neuen Verfahrens, mit dem er den Nachweis krankheitserregender Bakterien oder Pilze im Blut massiv beschleunigen konnte. Vor allem bei einer Blutvergiftung, fachsprachlich Sepsis genannt, kann dieses Verfahren Leben retten: Während herkömmliche Methoden für die Erregerbestimmung – Standard ist das Ansetzen von Blutkulturen – oft mehrere Tage benötigen, liefert Ronachers Methode das Ergebnis bereits innerhalb von Stunden. Diese deutliche Zeitersparnis erhöht die Überlebenschancen von Sepsis-Patientinnen und -Patienten erheblich, denn eine Infektion durch Mikroorganismen kann ein lebensbedrohliches Organversagen auslösen. Bisher war die genaue Bestimmung der Erreger ein kritischer Faktor bei der Behandlung einer Sepsis. Ärztinnen und Ärzte mussten, oft im Dunkeln stochernd, (Breitband-)Antibiotika verabreichen, ohne genau zu wissen, gegen welchen Erreger sie vorgehen.

Zeit als kritischer Faktor

Mit Ronachers Sequenzierungstest liegt der kritische Erregernachweis nun innerhalb von drei Stunden vor. Das zugrunde liegende Projekt "compact sequencing" seiner Firma Cube Dx fand in enger Zusammenarbeit mit der Universität für Weiterbildung Krems und der Medizinischen Universität Innsbruck statt. Das Department für Biomedizinische Forschung der Universität für Weiterbildung Krems unter der Leitung von Viktoria Weber fungierte als Forschungspartner von Cube Dx und untersuchte unter anderem Einflussfaktoren, die den Erregernachweis im Blut hemmen können. Die Kooperation geht auf das Christian-Doppler-Labor für Innovative Therapieansätze in der Sepsis zurück, das von 2013 bis 2019 an der Uni für Weiterbildung Krems etwa an der Entwicklung verbesserter Diagnostikverfahren für die Sepsis arbeitete. Das Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie der Medizinischen Universität Innsbruck unter der Leitung von Cornelia Lass-Flörl brachte eine umfangreiche klinische Expertise im Umfeld der Sepsisdiagnostik ein und definierte die Anforderungen an den Test.

Das innovative Zeitsparelement der neuen Methode, die im Prinzip ein multipler PCR-Test ist, verbirgt sich dabei in einem unscheinbaren schwarzen Plastikteil, das an eine Filmdose erinnert. Hinter diesem simplen Äußeren stecken jedoch viele Jahre harter Entwicklungsarbeit. "Wir haben die Microarray-Methode in die dritte Dimension gebracht", sagt Ronacher. Auf dem schwarzen "Filmdosen"-Zylinder sind auf einem winzigen Raster die genetischen Marker von beinahe einhundert der häufigsten Sepsis-Erreger aufgebracht – Bakterien, Pilze, Resistenzgene.

Kommen diese Marker mit einem komplementären Teil eines Bakteriums oder Pilzes in einer Blutprobe in Kontakt, ändert sich ihr Farbspektrum. Unter fluoreszierendem Licht leuchten die Erreger auf, das Ergebnis kann mühelos digital ausgelesen werden. Der dreidimensionale Microarray-Zylinder bringt dabei den entscheidenden Unterschied zu zweidimensionalen Test-Chips.

Effekt wie bei Milchkaffee

"Erreger lassen sind in flachen Microarrays zwar, wenn gefunden, gut fotografieren", sagt Ronacher. "Das Erkennen ist aber oft auch eine Glückssache, da Blutproben inhomogen sind." Weil Erreger im Blut ungleich verteilt sind, können sie auch übersehen werden, selbst wenn die Probenmengen groß sind. Was also tun? Ronacher entschied sich, den Microarray-Zylinder in der Probenflüssigkeit rotieren zu lassen. "Dabei entsteht derselbe Effekt wie beim Umrühren von Milchkaffee." Die Flüssigkeit wird homogenisiert, und die Rotation bringt Erreger mit allen Markern am Microarray in Kontakt.

"Selbst wenn nur wenige Krankheitserreger in einer kleinvolumigen Probe vorhanden sind, werden diese erkannt." Spannend ist auch ein weiterer Aspekt: Ronacher hat mit dem patentierten "compact sequencing" auch ein langjähriges Problem der Mikrobiologie gelöst. Normalerweise können PCR-Tests nicht unterscheiden, ob ein genetisches Bruchstück von einem toten oder lebenden Erreger stammt. Daran ändert zwar auch der dreidimensionale Microarray-Zylinder nichts. Mit einem Trick, der ein integraler Bestandteil des Testverfahrens ist, können aber tote von lebenden Erregern getrennt werden. Die Blutproben werden zuerst zentrifugiert. "Dabei sinken nur die lebenden Bakterien ab", sagt Ronacher. "Die toten schwimmen auf und können entfernt werden."

Durch diese Vorbehandlung kommen nur Bruchstücke lebender Bakterien mit den PCR-Markern auf dem Microarray in Kontakt. Sobald ein Bakterium im Sequenziergerät erkannt wird, wissen die Ärztinnen und Ärzte, dass es behandlungsrelevant ist. Die Verwendbarkeit von Ronachers Gerät ist vielfältig und hängt von den spezifischen Testkits ab. Während der Covid-19-Pandemie analysierte das Cube Dx etwa Virusvarianten von Sars-CoV-2. In Zukunft plant das Team, vermehrt Tests zur Erregerbestimmung in Lungenflüssigkeit und Gewebeproben durchzuführen. (Norbert Regitnig-Tilian, 6.8.2023)