Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA will den Beschwerden von Tesla-Fahrern genauer auf den Grund gehen. AP/Tesla Motors

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat nach Berichten über Probleme mit der Lenkung eine Untersuchung von zwei Tesla-Modellen eingeleitet. Insgesamt sollen 280.000 Fahrzeuge des Model 3 und Model Y überprüft werden, wie die NHTSA am Dienstag mitteilte. Grund seien zwölf Beschwerden von Nutzern, die bei Modellen des Baujahrs 2023 einen Verlust der Lenkung und der Servolenkung beklagten.

Ein Fahrer eines Model 3 habe berichtet, dass es sich angefühlt habe, als ob die Lenkung klemme. Er sei von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Eine andere Beschwerde betraf ein weniger als 30 Tage altes Model Y. Als es gestartet wurde, habe das Rad hart nach rechts ausgeschlagen, und ein dumpfer Schlag sei zu hören gewesen. Auf dem Bildschirm sei eine Warnung "Lenkunterstützung eingeschränkt" erschienen.

Die Maßnahme der NHTSA ist der erste Schritt einer formellen Untersuchung, um festzustellen, ob das Problem ein unangemessenes Sicherheitsrisiko darstellt. Die Behörde müsste sie zu einer technischen Analyse ausbauen, bevor sie einen Rückruf fordern könnte. Von Tesla war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Kunden des US-Elektroautobauers müssen sich bei technischen Problemen unterdessen in Geduld üben: Tesla habe einen Servicetermin wegen fehlender Teile vom 2. Mai auf den 25. Mai verschoben, berichtete ein Tesla-Nutzer in seiner Beschwerde an die Behörde. Tesla habe erklärt, es handle sich um ein vor kurzem bekannt gewordenes Problem, die Zahnstange der Lenkung müsse möglicherweise komplett getauscht werden. (APA, 1.8.2023)