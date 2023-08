Zwei Drittel aller Befragten gaben an, negative Erfahrungen in der Öffentlichkeit beim Stillen gemacht zu haben. imago images / Westend61

Obwohl es das Normalste der Welt ist, kocht die Debatte um das Stillen in der Öffentlichkeit immer wieder hoch. Welche ablehnenden Reaktionen Frauen erfahren, wenn sie in der Öffentlichkeit die Brust geben, hatte eine Umfrage eines Babyartikel-Herstellers diese Woche gezeigt: Zwei Drittel aller 6.400 befragten Müttern sprechen von negativen Erfahrungen beim Stillen in der Öffentlichkeit. Mit einem "Stillsiegel" für Lokale will der Hersteller "Mam" entgegenwirken.

Öffentlichkeit reagiert ablehnend

"Die Zahlen sollten uns als Gesellschaft zu denken geben", sagte Umfrage-Initiator Georg Ribarov, Market Manager Österreich bei MAM Baby am Mittwoch bei der Präsentation der Umfrage, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt wurde. 39 Prozent gaben dabei an, dass sie es als unangenehm empfinden, in der Öffentlichkeit zu stillen. Vor allem in Lokalen, auf öffentlichen Plätzen, beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln hätten viele ablehnende Erfahrungen gemacht.

Wie weit das Tabu reicht, zeigen die Reaktionen: Von abschätzigen Blicken bis hin zu unerwünschten Ratschlägen, Rauswürfen, Beschimpfungen oder übergriffigen Kommentaren ist die Rede. Stillende wurden demnach "auf die Toilette verdonnert", "von Männern angestarrt", "nicht bedient" oder auch des Lokals verwiesen.

Stillsiegel gegen Anfeindung?

Die eben gestartete Initiative "Stillsiegel MAM Baby" hat sich zum Ziel gesetzt, das Füttern der Babys in der österreichischen Öffentlichkeit zu normalisieren und stillfreundliche Orte zu schaffen. Betriebe, die hinter der "Stillcharta" stehen, sollen gleich beim Eingang zu erkennen sein. Die Charta umfasst fünf Eckpfeiler für ein sicheres und wertschätzendes Umfeld für alle Stillenden, Eltern und ihre Babys.

Jemand, der sich MAM angeschlossen hat, ist Gastronom Berndt Querfeld – auch wenn er nicht glücklich darüber ist, Teil der Kampagne zu sein, wie er sagte. "Es ist schade, dass es das braucht, aber wenn wir zur Normalisierung beitragen können, tun wir das", so Querfeld. Stillen solle allerorts akzeptiert sein. "Museen, Hotels, Bibliotheken und andere öffentliche Einrichtungen sind herzlich eingeladen, sich der Initiative anzuschließen", betonte Ribarov. (red, 2.8.2023)