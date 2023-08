Co-Autor und Regisseur Jan Bonny schickt eine irre Truppe in ein Schloss, die der Hass auf Deutschland eint. Zu sehen in der ZDF-Mediathek

Otto hat jetzt Lust, es schlägt ihm aber nur Gemecker entgegen. Sex, jetzt so kurz vor der Reichsgründung, das geht gar nicht. "Kleinbürgerlich und spießig" schimpft Hans ihn. Es geht schließlich um was Größeres.

So beginnt die sechsteilige Miniserie Freiheit ist das Einzigste, was zählt, in der Co-Autor und Regisseur Jan Bonny für das ZDF eine irre Truppe in ein Schloss schickt. Diese eint der Hass auf Deutschland, aber in Kürze, nach der Machtergreifung, soll es unter Hans (Bibiana Beglau) ja besser werden.

Blöd nur, dass es lauter Amateure sind. Töten muss erst einmal geübt werden, wobei einer feststellt: "Es ist ein Unterschied, ob ich Cem Özdemir absteche oder ein Huhn."

Das ist irrwitzig, aber grauenhaft zugleich, weil es diese Reichsbürger und ihre Allmachtsfantasien ja gibt. Sie halten sich in der Theorie für etwas Besseres, verstricken sich in der Serienpraxis aber im finanziellen Klein-Klein und Eifersüchteleien.

Bibana Beglau stößt in "Freiheit ist das Einzigste, was zählt" als Hans auf eine gelungene Theaterpremiere an. ZDF und Jakob Berger

Es sind die entlarvendsten Szenen dieser schwarz-weißen Groteske, mit der das ZDF inhaltlich wie formal Neues wagt. Natürlich sind allerhand Anspielungen dabei, die das Zeitgeschehen verfolgende "Normalos" erheitern und auch gleichzeitig erschrecken dürften.

Doch bei aller Freude über die Experimentierfreudigkeit bleibt doch Unbehagen. So wie der titelgebende Song von Marius Müller-Westernhagen (Freiheit ist das Einzige, was zählt) werden auch die Charaktere verrissen.

Das ist zum Teil unterhaltsam. Aber ob es bei denen etwas bewirkt, die sich eigentlich Gedanken machen sollten, ist fraglich. Weniger Irrsinn hätte vielleicht mehr Effekt gebracht. (Birgit Baumann, 2.8.2023)