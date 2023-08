Südafrika schafft es ins Achtelfinale REUTERS/AMANDA PEROBELLI

Im Achtelfinale der Fußball-WM in Australien und Neuseeland kommt es zum Kracher-Duell Schweden gegen USA. Der Olympiazweite aus Schweden gewann zum Vorrundenabschluss der Gruppe G mit 2:0 (0:0) gegen Argentinien und zieht als souveräner Gruppensieger in die K.o.-Runde ein. Südafrika ist nach einem späten 3:2 (1:1) gegen Italien Zweiter und trifft nun auf die Niederlande.

Rebecka Blomqvist (66.) und Elin Rubensson (90., Foulelfmeter) trafen zum Sieg für Schweden. Im neuseeländischen Hamilton war von Beginn zu erkennen, dass die Schwedinnen bereits vor der Partie für die Runde der besten 16 qualifiziert waren. Trainer Peter Gerhardsson ließ aus der Stamm-Elf einzig das Innenverteidigerinnen-Duo starten, Rekordnationalspielerin Caroline Seger durfte das Team als Kapitänin aufs Feld führen.

Schweden ist souverän weiter. IMAGO/Christine Olsson/TT

Das war auch dem Spiel anzumerken, folglich ging es in der von Chancenarmut geprägten Partie torlos in die Kabinen. In einer Druckphase nach der Pause ließen die Nordeuropäerinnen dann die Muskeln spielen und gingen durch Blomqvist verdient in Führung. Rubensson sorgte für den Endstand.

Dramatisches Südafrika

In der Hauptstadt Wellington starteten die Italienerinnen gut in die Partie und gingen früh durch einen verwandelten Foulelfmeter von Arianna Caruso in Führung (11.). Es folgte der kuriose Ausgleich: Innenverteidigerin Benedetta Orsi spielte 20 Meter vor dem eigenen Tor einen Rückpass auf ihre Torhüterin, schaute aber nicht, wo diese stand und musste dann mit ansehen, wie der Ball ins verwaiste Tor kullerte.

Im zweiten Durchgang wirkten die Südafrikanerinnen entschlossener und zielstrebiger im Spiel nach vorne. Eine schöne Kombination von Thembi Kgatlana und Hildah Magaia (67.) brachte dann auch die verdiente 2:1-Führung für Südafrika. Diese hatte aber nicht lange Bestand, weil Caruso nach einer Ecke erneut zur Stelle war und den Ball aus kurzer Distanz zum 2:2 über die Linie drückte. Am Ende waren die Südafrikanerinnen aber entschlossener im Torabschluss und sicherten den Sieg. (sid, red, 2.8.2023)