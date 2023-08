In der Politik findet sich derzeit keine Mehrheit. ÖVP und FPÖ sind klar dagegen, die SPÖ will keine Debatte führen, Grüne und Neos sind dafür

Cannabis mit dem Wirkstoff THC bleibt verboten. Getty Images/iStockphoto

Während in Deutschland die geplante Legalisierung von Cannabis und Marihuana unter strengen Rahmenbedingungen konkreter wird, kommt das Thema in Österreich politisch nichts ins Rollen. Seit Jahren sind die Standpunkte der Parteien festgefahren, daran hat auch der deutsche Vorstoß nichts geändert. Die Kanzlerpartei ÖVP lehnt eine Freigabe "entschieden" ab, wie der türkise Generalsekretär Christian Stocker mehrmals betonte. Das Vorgehen der Ampelkoalition im Nachbarland kritisierte er heftig. Der grüne Koalitionspartner setzt sich hingegen für eine Legalisierung von Joints ein: "Deutschland kann ein relevantes Vorbild für uns sein", sagte der grüne Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner.

In Deutschland soll der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis für über 18-Jährige erlaubt werden, ebenso der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenbedarf. In speziellen Vereinen ("Social Clubs") soll auch die Abgabe der Droge legal werden – aber nur an Mitglieder und gedeckelt mit 50 Gramm pro Monat. Einen freien Verkauf in Geschäften wird es nicht geben. Nicht erlaubt soll das Kiffen im Umkreis von 200 Metern um Schulen, Kindergärten sowie Sport- und Spielplätze sein. Der Gesetzesentwurf könnte von der deutschen Regierung noch vor Ende des Sommers verabschiedet werde.

Babler dafür, aber "kein großes Anliegen"

In Österreich sind neben der ÖVP auch die Freiheitlichen vehement gegen eine Liberalisierung. Auf der anderen Seite sind nur die Grünen und die Neos Fürsprecher von legalen Joints. Zuletzt brachte der neue SPÖ-Chef Andreas Babler etwas Bewegung in die Diskussion: Er sprach sich für eine Legalisierung von Cannabis aus. Allerdings vertrete er diese Position nur als Vorsitzender der Partei. Auch die rote Parteijugend ist dafür.

Die offiziell ablehnende Haltung der Partei hat sich damit aber nicht geändert. Aus dem SPÖ-Klub im Parlament heißt es auf Anfrage des STANDARD, dass Babler auch schon klargestellt habe, dass eine Legalisierung für den SPÖ-Chef "kein großes Anliegen ist". Die Partei selbst tritt für eine Entkriminalisierung ein. "Wir wollen nicht, dass junge Menschen bestraft werden, weil sie mit einem Joint erwischt werden, und setzen daher auf Therapie statt Strafen", sagt eine Sprecherin des Klubs. In Zeiten von Teuerung, Gesundheitskrise und einer Insolvenzwelle sei die Frage aber "für uns kein vordringliches Anliegen". Sprich: Es bleibt vorerst alles wie gehabt. (David Krutzler, 2.8.2023)