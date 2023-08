Nach Oberösterreich will nun auch Niederösterreich die Wohnbauförderung an Deutschkenntnisse koppeln. Salzburg könnte nachziehen

St. Pölten – In der Neuregelung der Wohnbauförderung werden in Niederösterreich künftig die Deutschkenntnisse der Antragsteller und Antragstellerinnen eine tragende Rolle spielen. Dieser Punkt ist bereits im Regierungsprogramm verankert, wie der "Kurier" berichtet. Zuvor sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im "Kurier"-Gespräch, Sprache sei "natürlich der zentrale Schlüssel für die Integration". Wobei die Landeshauptfrau die generelle Neuregelung mit der aktuelle Zinsentwicklung begründet.

Oberösterreichisches Vorbild

Die oberösterreichische Landesregierung hat die Wohnbauförderung bereits 2020 an gute Deutschkenntnisse gekoppelt. Diese müssen laut Wohnbauförderung-Deutschkenntnis-Verordnung entweder durch eine Prüfung beim Integrationsfonds, einen Deutschnachweis für die Universitätsreife oder fünf Jahre Deutschunterricht an einer Pflichtschule oder im Ausland nachgewiesen werden.

In Oberösterreich werden Deutschkenntnisse beim Beantragen der Wohnbauförderung bereits seit drei Jahren verlangt. IMAGO/MiS

Schwarz-Blau in Salzburg könnte nachziehen

Auch in Salzburg soll die Wohnbauförderung überarbeitet werden, um das Wohnen leistbarer zu machen. Das hat die schwarz-blaue Regierung bei einer Klausur am Montag beschlossen. Von guten Deutschkenntnissen als Voraussetzung für eine solche Förderung war bei einer Pressekonferenz von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) zwar noch nicht die Rede, man werde sich in den kommenden Monaten jedoch darüber austauschen, wurde dem "Kurier" aus Svazeks Büro bestätigt. (red, 2.8.2023)