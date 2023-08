Wer vom steten Kopfschütteln über die Entscheidungen von Elon Musk rund um Twitter – oder wie es seit kurzem heißt: X – noch kein Schleudertrauma hat, der bekommt dafür nun neue Gelegenheit. Gibt es nun doch ein neues Feature, das vor allem für jene gedacht zu sein scheint, die sich für ein Abo beim Service schämen.

Versteckspiel

Ab sofort ist es möglich, den blauen Haken zu verstecken, mit dem Konten, die für ein Twitter-/X-Blue-Abo zahlen, gekennzeichnet werden. Zu finden ist dieser Punkt in den Profileinstellungen des Dienstes.

Symbolisierte der blaue Haken früher "verifizierte" Nutzer, hat er sich mittlerweile für viele User der Plattform zu einer Art Negativauszeichnung entwickelt. So sehen sich jene, die ein entsprechendes Abo abgeschlossen haben, immer wieder Spott und allerlei Memes ausgesetzt. Grund dafür ist, dass viele Nutzer der Plattform weiterhin in direkter Opposition zu den aktuellen Entscheidungen von Musk stehen.

Dazu kommt, dass damit keine echte Verifizierung einhergeht, wie das Auftauchen zahlreicher Fake-Accounts mit blauem Haken mehrfach bewiesen haben. Alles, was damit ausgesagt wird, ist, dass für ein Blue-Abo bezahlt wurde.

Nachteile

Von der App, die früher einmal Twitter hieß (TAFKAT), wird zudem darauf hingewiesen, dass dieses Versteckspiel nicht perfekt ist. Könnte doch die Nutzung einzelner Features – etwa längerer Tweets – verraten, dass man sehr wohl ein Blue-Abo hat. Zudem verweist man darauf, dass bei der Deaktivierung des blauen Hakens gewisse Features nicht gehen könnten. Details nennt man allerdings nicht.

Tweetdeck ist Geschichte

Unterdessen schreitet die Abkehr von der alten Marke voran. Das neueste Kapitel: Tweetdeck heißt künftig nicht mehr Tweetdeck, sondern X Pro. Bisher ist der neue Name noch nicht überall zu sehen, 9to5Google ist aber aufgefallen, dass er im ausgeloggten Zustand auf der Startseite für die alternative X/Twitter-Oberfläche bereits zu sehen ist.

Tweetdeck heißt künftig X Pro. X

Das bedeutet auch, dass der Namenswechsel mit einem anderen Wechsel zusammenfallen könnte: Enden doch bald jene 30 Tage, die Tweetdeck laut Musk noch kostenlos verfügbar sein soll. Künftig soll diese Oberfläche zahlenden Kundinnen und Kunden vorbehalten bleiben.

Hintergrund

Musk hatte die Umbenennung von Twitter auf X in der zweiten Julihälfte überraschend verkündet. Damit soll nicht zuletzt eine neue strategische Ausrichtung symbolisiert werden. Will der Tech-Milliardär die in seinem Besitz stehende Plattform doch in eine Art Universal-App nach dem Vorbild von Wechat verwandeln, über die künftig auch Bezahlvorgänge abgewickelt werden können. Eine Entscheidung, die Musk – einmal mehr – viel Kritik einbrachte, immerhin wird damit eine äußerst bekannte Marke vernichtet. (apo, 2.8.2023)