Wien – Drehbuchautorinnen und -autoren mit Schreibblockade sei zur Inspiration ein Ausflug in das Landesgericht für Strafsachen Wien empfohlen. Dort erlebt man mitunter wirklich kuriose Verfahren, wie jenes gegen die Herrn H. und B., denen die Staatsanwaltschaft in einer siebenseitigen Anklageschrift Delikte von Erpressung, Körperverletzung über Suchtmittelhandel bis hin zum Besitz und Verbreitung von bildlichen Darstellungen des Missbrauchs Unmündiger vorwirft. Das allein wäre jetzt noch kein Filmstoff, die Hintergründe, die das Schöffengericht unter Vorsitz von Christoph Bauer zu hören bekommen, haben aber durchaus Potenzial.

Es beginnt schon mit dem beim Innenministerium im September 2021 korrekt registrierten Verein, in dem die beiden Mitglied sind. In der Anklage wird er als "Motorradclub" bezeichnet, was Zweitangeklagter B. zurückweist. "Wir sind eine 'Military Brotherhood', wir haben nicht einmal Motorräder!", stellt er klar. Ein Klubhaus gab es, es ist offenbar der Wohnsitz des Zweitangeklagten in einer kleinen niederösterreichischen Gemeinde. Mehr war auch eher nicht nötig: "Der Verein hat nur aus uns beiden bestanden", erläutert der Erstangeklagte. "Wir waren erst in der Aufbauphase." – "Offensichtlich", kann sich Bauer nicht verkneifen. Laut Vereinsregister muss es allerdings noch ein drittes Mitglied gegeben haben, dieser Mann ist neben dem Zweitangeklagten als Gründer gemeldet worden.

"Military Brotherhood" für Grillerei

Was eine "Militärische Bruderschaft" genau macht, bleibt im Prozess recht unklar. "Wir sind zusammengesessen, haben was getrunken, manchmal gegrillt und geredet", erläutert der unbescholtene H., ein 33-jähriger Wiener. Der 45 Jahre alte, arbeitslose Mitangeklagte B. hat eine etwas auffälligere Biografie: Von 2014 bis 2020 sammelte der Familienvater vier Vorstrafen.

Die Anklägerin wirft dem Duo vor, einen 27-jährigen Angestellten bis Februar 2023 über Monate erpresst zu haben, indem sie über 11.000 Euro von ihm forderten, dafür aber keine Gegenleistung lieferten. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, sollen sie das mutmaßliche Opfer auch malträtiert haben: mit Schlägen, dem Schuss einer Stahlkugel aus einer Softairwaffe gegen sein Knie oder indem sie ihm im "Klubhaus" eine Paintballwaffe in Form eines AK47-Sturmgewehrs gegen die Schläfe drückten. Dazu seien bedrohliche Textnachrichten gekommen: dass ein "Kopfgeld" auf ihn ausgesetzt worden wäre, beispielsweise. Oder die Frage nach Körpergröße und Gewicht samt Erklärung für das Interesse an dieser Information: "Ich muss die Aushubmenge berechnen, und Gewicht mal Größe ergibt die Aushubmenge." Der Adressat interpretierte diese nicht unbedingt nobelpreisverdächtige Formel als Androhung einer Grabstätte.

Die Frage, wie es zu alldem gekommen ist, wird von den Beteiligten aber recht unterschiedlich beantwortet. Die beiden Angeklagten sagen, sie hätten den 27-Jährigen über dessen Lebensgefährtin kennengelernt, die dem Zweitangeklagten Versicherungen verkaufen wollte. Der Mann sei ein Arbeitskollege der Frau gewesen und bereits im März 2022 erstmals im "Klubhaus" gewesen. Bereits damals habe er gefragt, ob sie ihm ein Kilogramm Marihuana besorgen könnten.

Ermittlungsauftrag in der Slowakei

Außerdem hatte er einen anderen Auftrag: Er habe erfahren, dass seine Ex-Gattin einen neuen Freund aus der Slowakei habe und wollte Informationen über diesen. Das Duo wollte für die Recherche 3.600 Euro, um im Ausland Informanten zu zahlen. Hier gehen die Aussagen bereits auseinander: Zweitangeklagter B. sagt, er habe die gewünschten Informationen im Sommer 2022 übermittelt, der Auftraggeber sagt, er habe nie welche erhalten und außerdem 4.000 Euro bezahlen müssen.

Deutlich unterschiedliche Darstellungen gibt es auch um das Marihuana. Der 27-Jährige sagt, er wurde ins Klubhaus beordert und gezwungen, um 6.000 Euro ein Kilogramm des Rauschmittels zu kaufen. Die Angeklagten sagen, er hätte es eben bereits im März 2022 geordert, es habe aber bis Dezember gedauert, bis man es bei einem 1%-MC (also einem Motorradklub voller 'Gesetzloser') aufstellen konnte.

Der 27-Jährige behauptet auch, einmal zum Kokainkonsum gezwungen worden zu sein. Seine Lebensgefährtin erinnert sich als Zeugin anders. "Uns ist einmal Speck angeboten worden, ich habe gesagt, nein, lieber nicht, ich muss noch Autofahren und morgen arbeiten." – "Vertragen Sie keinen Speck?", ist Vorsitzender Bauer verwirrt, warum die Fleischware die Fahrtüchtigkeit beeinflussen sollte. "Nein, ich meine Kokain!", lacht die junge Frau. Angst habe sie vor den beiden Angeklagten nicht gehabt, ihr Partner angeblich auch nicht.

Zeuge spricht von "Todesangst"

Der schildert das Gegenteil. Er habe "Todesangst" gehabt, wegen der Schläge durch den Erstangeklagten und aufgrund der bedrohlichen Nachrichten. Er habe sich 4.000 Euro von seiner Mutter und 10.000 Euro von seinem damaligen Chef ausborgen müssen, um die Forderungen des Duos erfüllen zu können. Gleichzeitig sagt er bei anderer Gelegenheit, er habe den beiden "weniger als zehntausend Euro" übergeben.

Und das ihm angeblich aufgenötigte Marihuana habe er zunächst verkaufen wollen, um diese Schulden zu begleichen, gibt er erstmals vor Gericht zu. Es sei aber nicht das angekündigte Kilogramm, sondern nur 700 Gramm gewesen. 30 bis 40 Gramm habe er an Bekannte absetzen können, rund 200 Gramm habe er selbst gegen seine chronischen Schulterschmerzen konsumiert. Denn nach seiner Anzeige bei der Polizei übergab er den Beamten noch exakt 475 Gramm. Interessantes Detail: Der 27-Jährige wusste deshalb so genau über die Mengen Bescheid, da er sich, nachdem ihm das Marihuana angeblich aufgedrängt wurde, "extra eine geeichte Waage dafür gekauft" hat.

Zusätzliches Geld knöpften ihm die beiden nach seiner Darstellung auch Geld ab, indem sie für "Respektlosigkeiten" jeweils 400 Euro verlangten. Der "Respekt" sei etwa schon verletzt worden, als er nicht nach Niederösterreich kommen wollte, um an einem "Bauernsilvester" teilzunehmen. Die Angeklagten bestreiten, eine derartige Feierlichkeit je veranstaltet oder zu einer eingeladen zu haben.

"Gruselige Freundlichkeit" mit ständigem Lächeln

Weder dem Vorsitzenden noch den Verteidigern ist ganz klar, warum der 27-Jährige nicht viel früher zur Polizei ging. Er begründet das wieder mit der Angst vor dem Duo. Zweitangeklagter B. kontert, dass der Mann sich auch nach dessen erster Anzeige bei der Polizei noch mit ihm traf und sich und seine Freundin in einem Autobahnrestaurant in Bad Fischau von B. einladen ließ. Der Zeuge argumentiert sein Unbehagen mit dem auch von manchen Führungskräften praktizierten Verhalten der beiden: Bei den Gesprächen habe eine "gruselige Freundlichkeit geherrscht. Sie haben immer gelächelt, es war eine unangenehme Überfreundlichkeit mit Untertönen, besser kann ich es nicht beschreiben."

Der Erstangeklagte bekennt sich schuldig, das Geld vom 27-Jährigen kassiert und an B. weitergegeben, den Jüngeren fünfmal geschlagen, ihm die Stahlkugel verpasst und ihm bedrohliche Nachrichten geschrieben zu haben. Die Gewalt und die Drohungen hätten jedoch einen ganz anderen Grund: Beim ersten Besuch im Klubhaus habe der 27-Jährige sein ungesichertes Mobiltelefon vergessen. Und auf diesem habe er, H., dann Kinderpornos gefunden. "Ich habe ihn für einen Kinderschänder gehalten", deshalb sei er wütend gewesen, behauptet der 33-Jährige. Der 27-Jährige bestreitet, dass die Dateien auf seinem Handy gewesen seien, entsprechende Ermittlungen wurden eingestellt.

Chef bekam Missbrauchsbilder

So kam die Sache auch erst ins Rollen: Von einem privaten Mailaccount des 27-Jährigen wurden die Dateien an H.s Büromailadresse geschickt. Allerdings war der Mann zu diesem Zeitpunkt bereits dienstfreigestellt, und sein Vorgesetzter erhielt die weitergeleitete Nachricht. Er zögerte nicht lange und alarmierte die Exekutive. Der 27-Jährige konnte ausgeforscht werden und erzählte im Gegensatz zu seiner ersten Anzeige, in der er vage blieb und keine Namen nannte, seine ganze Version der Geschichte. Die Staatsanwaltschaft meint, dass H. und B. die Bilder verschickt haben müssen, da sie das Handy hatten. Die beiden vermuten, dass der 27-Jährige es selbst gewesen ist.

Nach längerer Beratung beschließt das Gericht, die Glaubwürdigkeit der Beteiligten näher zu überprüfen. Vorsitzender Bauer will bei der Polizei in Erfahrung bringen, ob der 27-Jährige tatsächlich bereits in einer Einvernahme den Drogenverkauf eingestanden habe. Im elektronischen Akt findet sich im Gegensatz zu seiner Darstellung darauf nämlich kein Hinweis. Außerdem will Bauer die Mutter des 27-Jährigen nach ihrem Informationsstand fragen. Es wird daher auf den 14. August vertagt. (Michael Möseneder, 2.8.2023)