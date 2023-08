Die US-Amerikanerin bestreitet am Wochenende ihren ersten Wettkampf seit Olympia in Tokio. Einen Start bei den Spielen in Paris hat sie bislang nicht ausgeschlossen.

Auf dem Sprung zum Comeback. AFP/MARTIN BUREAU

So richtig mitteilsam war Simone Biles in den vergangenen Wochen nun nicht. Sie postete in Sozialen Netzwerken ausgewählte Bilder ihrer zweigeteilten Eheschließung mit dem Football-Profi Jonathan Owens von den Green Bay Packers am 22. April und am 5. Mai, das schon. Zu ihren sportlichen Plänen ließ sie nichts verlauten.

Vor vier Wochen dann ein erstes Signal. Sorry, schrieb die 26 Jahre alte Turnkönigin, dass sie seit der Ankündigung der Hochzeit und in den Tagen und Wochen danach "ein wenig MIA" gewesen sei, also "missing in action". Aber, und das war der bemerkenswerte Teil der Mitteilung: Sie freue sich schon darauf, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen.

Comeback

Zum Zeitpunkt ihrer Rückkehr machte Biles zunächst keine Angaben, dafür gab der US-Verband einen deutlichen Hinweis. Ab diesem Freitag (bis Sonntag) finden in einem Vorort von Chicago die US Classics statt, ein Qualifikationswettkampf für die nationalen Meisterschaften (24. bis 27. August) in San Jose/Kalifornien - und Biles hat gemeldet.

Es wäre der erste Wettkampf für Biles seit zwei Jahren, seit den Olympischen Spielen in Tokio. Damals sorgte die Amerikanerin, die bei Olympia (4) und Weltmeisterschaften (15) 19-mal Gold gewonnen hat, für Aufsehen, weil sie den Mannschafts-Mehrkampf abbrach: wegen psychischer Probleme und folglich aus Rücksicht auf ihre Gesundheit.

Paris 2024?

Beobachter in den USA gehen nun davon aus, dass Biles die Teilnahme an den Olympischen Spiele 2024 in Paris anstrebt. Tatsächlich gibt es Parallelen. Schon nach ihren Triumphen 2016 in Rio de Janeiro hatte sie zwei Jahre lang pausiert - zurückgekommen war sie bei den US Classics 2018 mit dem Ziel, sich für Tokio zu qualifizieren.

Die Ergebnisse aus dem Team Camp der US-Turnerinnen von Mitte Juli legen nahe, dass Biles die "twisties" genannten mentalen Probleme überwunden hat - und in einer guten Form ist. Unklar ist, wie viele Wettbewerbe sie jetzt bei den US Classics bestreiten wird. Falls sie die Meisterschaften in San Jose anpeilt, müssen es mindestens drei sein. (sid, 2.8.2023)