Pflanzen auf Holzpaletten sind der Start des grünen Museumsquartiers. Bürgermeister, MQ-Direktorin und Landschaftsarchitekten präsentierten "Museum goes Green"

So soll der neu gestaltete Museumsplatz in drei Jahren aussehen – 30 Prozent der Gesamtfläche sollen bepflanzt werden. MQ

Das Museumsquartier und seine großen asphaltierten Innenhöfe sind im Sommer bekanntlich eine Hitzeinsel. Die Luft wirkt zwischen den Museumsgebäuden um mehrere Grad heißer als außerhalb des Geländes, was die Lust, sich länger im Kulturraum aufzuhalten, deutlich senkt. Das soll sich jetzt ändern.

"Museumquartier goes Green" heißt das 250.000 Euro schwere Projekt zur Umgestaltung des MQ. Der Start erfolgte am Mittwochvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz mitten auf dem Museumsplatz 1. Der Plan: Die Aufenthaltsqualität soll für die rund fünf Millionen Besucherinnen und Besucher pro Jahr gesteigert und gleichzeitig die Temperaturen in Hitzephasen gesenkt werden.

Wie dieses Ziel erreicht werden soll? Neben der Reduktion des Verkehrs – das betrifft vor allem Zulieferungen zu den Lokalen und Museen – soll vor allem Begrünung das Mittel der Wahl sein. 30 Prozent des über 11.000 Quadratmeter großen Areals sollen grün werden. Dafür wurden Pflanzen aus Süddeutschland und Niederösterreich nach Wien geholt. Sie sollen auf allen Höfen für mehr Schatten und kühlere Luft sorgen. "Die Umsetzung der Begrünungsmaßnahmen erfolgt in unterschiedlichen Phasen und wird drei Jahre dauern", sagte MQ-Direktorin Bettina Leidl.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (rechts), MQ-Direktorin Bettina Riedl (links) und Landschaftsarchitektin Anna Detzlhofer (Mitte) präsentierten am Mittwoch die Begrünung des MQ. APA/GEORG HOCHMUTH

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erklärte, dass jetzt auch im Museumsquartier gezeigt werde, wie klimabewusst Wien sei; er sieht die Stadt als Vorreiter bei Klimaneutralität europaweit. Dennoch kam es in den vergangenen Tagen zu Expertenkritik, unter anderem von der Universität für Bodenkultur (Boku). Wien habe zwar gute Pläne und das Bewusstsein, doch an der Umsetzung würde es noch scheitern. Darauf angesprochen, erwiderte Ludwig: "Man kann immer mehr machen, und wir stellen uns jeden Vergleich. Das, was wir uns vornehmen, setzen wir auch um."

Entsiegelung des MQ ab 2026

Schon Tage vor der Pressekonferenz wurden die ersten Pflanzen auf das Areal gebracht. Sie stehen auf Holzpaletten und sollen sich in Netzen voller Baumrinde – das soll einen Waldboden simulieren – an die Umgebung gewöhnen. Wie die Eingewöhnung bisher verläuft? "Es ist nicht der ideale Zeitpunkt zum Einpflanzen gewesen, und man merkt, dass schon einige Pflanzen leiden mussten", sagte die Projektleiterin und Landschaftsarchitektin Anna Detzlhofer. Sie sei trotzdem zuversichtlich, dass sich die Bäume, Gräser und Sträucher an ihre neue Umgebung gewöhnen. Schlussendlich sollen sie bis zu 30 Jahre überdauern.

Detzlhofers Projekt setzte sich bereits im Jänner gegen drei Mitbewerber durch. Laut der Landschaftsarchitektin würde sich ihr Projekt "MQ in morphosis" vor allem wegen des individuellen Flairs, der den Höfen durch die verschiedene Pflanzenauswahl zukommen soll, von den anderen Vorschlägen abheben. Der MQ-Hof, also der Haupthof, würde zum Beispiel bald ein mediterranes Erscheinungsbild erhalten.

Am Museumsplatz 1 geben die ersten Pflanzen eine Vorschau auf das neue Erscheinungsbild im MQ. MQ/Pichler

Um das zu ermöglichen, wurden bei der Auswahl der Pflanzen besonders auf die Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Kälte geachtet. Der Pflanzenkatalog über vier Jahreszeiten geht von Rosmarin im Frühling bis zu japanischen Waldgras im Winter. Zwischen 2026 und 2027 werde mit der Entsiegelung begonnen, die Pflanzen sollen von den Holzpaletten in den Boden eingesetzt werden. Schon jetzt laufe eine Machbarkeitsstudie zu Geothermiestudien, und der Anschluss an das Fernkältenetzwerk werde überprüft.

Allerdings würde die Umsetzung noch auf sich Warten lassen – begründet wurde das etwa mit möglichen Umwidmungen oder Denkmalschutz. Also viel Schatten, viel Grün und konsumfreie Sitzplätzen im Museumsquartier – nur eben noch nicht jetzt. (Luca Arztmann, 2.8.2023)