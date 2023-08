Zu den prominenten Investoren in Usound gehört auch Andreas von Bechtolsheim, Mitgründer von Sun Microsystems und früher Google-Investor

Die Mikrolautsprecher von Usound kommen in Kopfhörern, Hörgeräten und VR-Brillen zum Einsatz. Usound

Das aus Graz stammende Start-up Usound hat sich auf sogenannte MEMS-Lausprecher ("micro-electro-mechanical systems") spezialisiert. Dabei handelt es sich um Lausprecher, die im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten dieser Art 50 Prozent weniger Platz brauchen, 80 Prozent weniger Strom verbrauchen und einen größeren Frequenzbereich abdecken.

Die Mikrolautsprecher der Österreicher kommen in Bluetooth-Kopfhörern, Smartphones, VR/AR-Brillen, Wearables und in Hörgeräten zum Einsatz. Genutzt werden sie vor allem, weil durch die kompakte Größe auch kleinere Endprodukte möglich sind. Laut Eigenangabe sind die Usound-Produkte durch über 350 Patente geschützt.

Prominente Investoren

Nun verkündet das Start-up, ein Investment in Höhe von zehn Millionen Euro an Land gezogen zu haben. Das Geld soll für die weitere Produktion von Bluettoth-Kopförern und Hörgeräten genutzt werden.

Federführend beim Investment ist der österreichische Risikokapitalgeber eQventure, doch auch ein großer Name aus den USA findet sich unter den Investoren: Andreas von Bechtolsheim. Er hatte 1982 gemeinsam mit Partnern das Unternehmen Sun Microsystems gegründet, das Oracle 2010 schließlich für 7,4 Milliarden Dollar erwarb. Einen guten Anteil seines Vermögens machte er auch, weil er zu einem frühen Zeitpunkt 100.000 Dollar in Google investierte. Laut Forbes liegt sein Vermögen aktuell bei 10,5 Milliarden Dollar.

Mit an Bord ist neben den Gründern von Usound außerdem der Serienunternehmer und Risikokapitalgeber Hermann Hauser. Er ist Mitbgegründer von ARM, welches 2016 für 24,3 Milliarden Pfund, also rund 29 Milliarden Euro, vom japanischen Mobilfunkriesen Softbank übernommen wurde. Hauser ist bekannt dafür, vor allem in Start-ups mit technologisch komplexeren Produkten ("Deep Tech") zu investieren. (stm, 3.8.2023)