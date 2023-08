Manchester – Weil er im Netz zum Töten jüdischer Menschen und von Mitgliedern der LGBTIQ-Gemeinschaft aufrief, ist ein Mann in Großbritannien zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Der 40-Jährige hatte sich in fünf Fällen zur Verbreitung oder Publikation von Material mit Aufruf zum rassistischen Hass schuldig bekannt, wie es in einer Mitteilung der Polizei in der Grafschaft Derbyshire am Mittwoch hieß. Demnach fand die Strafmaßverkündung am Manchester Crown Court bereits am Montag statt.

Nach der Festnahme des 40-Jährigen fand die Polizei NS-Devotionalien in seinem Haus. AP

Anstieg an Hassposts

Im Haus des 40-Jährigen hatte die Polizei bei einer Durchsuchung nach seiner Festnahme im Februar vergangenen Jahres laut Mitteilung auch Nazi-Fahnen, Nazi-Kühlschrankmagnete, ein Porträt von Adolf Hitler sowie faschistische und rassistische Schriften gefunden.

Detective Inspector Chris Brett von der Einheit Counter Terrorism Policing East Midlands (CTPEM) sprach von einem Anstieg von Hassbotschaften im Internet und rief die Menschen auf, sich zu melden, sollten sie besorgt über das Verhalten von Familienmitgliedern, Freunden oder Kollegen sein. "Wir haben weltweit gesehen, wie Onlineposts dieser Art ernsthafte, echte Auswirkungen hatten – einschließlich, traurigerweise, Todesfällen", sagte Brett. (APA, 2.8.2023)