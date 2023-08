Urlaub in Österreich ist deutlich teurer als in Deutschland, ergibt eine auch sonst aufschlussreiche Untersuchung des deutschen Statistischen Bundesamts

Das deutsche Statistische Bundesamt hat das Preisniveau in beliebten europäischen Urlaubsländern mit den Kosten in Deutschland verglichen, das Magazin "Capital" hat daraus ein Ranking für die teuersten und die billigsten Urlaubsländer in Europa erstellt. Die Untersuchung bezieht sich wie erwähnt auf Deutschland, sie ist aber in mehrfacher Hinsicht auch für Österreich interessant. Zum einen liegen die Inflationsraten dieser beiden Länder nicht weit auseinander (aktuell nur rund 0,5 Prozent), zum anderen belegt die Untersuchung das allgemein hohe Kostenniveau für einen Urlaub in Österreich.

Die Schweiz führt die Liste der teuersten Urlaubsländer in Europa an. AFP/FABRICE COFFRINI

In zehn Ländern sind Hotels und Restaurants teurer als in Deutschland, wobei Österreich bei den teuersten Urlaubsländern Europas Platz acht belegt. Wen es 2023 nach Frankreich zieht, der muss demnach trotz der hohen Inflation in Deutschland mit knapp neun Prozent höheren Kosten rechnen. Hierzulande liegen die Preise für Unterkunft und Essen um rund 15 Prozent höher als in Deutschland. In der Schweiz sind Hotel- und Restaurantbesuche für Deutsche derzeit am kostspieligsten, sprich um 61 Prozent teurer als in Deutschland. Auch in Island (+53 Prozent) und Dänemark (+ 44 Prozent). Hinter den Top drei der teuersten Länder folgen Norwegen (+41 Prozent), Finnland (+25 Prozent) und Irland (+21 Prozent), aber auch Schweden (+17 Prozent) und eben Österreich (+15 Prozent) liegen ebenfalls über den Preisen in Deutschland. Belgien ist 2023 bereits deutlich teurer als Frankreich mit fast 14 Prozent höheren Kosten für Hotels und Restaurants, und wer nach Frankreich reisen möchte, muss trotz der hohen Inflation in Deutschland noch mit knapp neun Prozent höheren Kosten rechnen.

Die zehn teuersten Urlaubsländer in Europa

Albanische Strände gelten trotz des guten Preisniveaus noch immer als "Geheimtipp". AFP

Umgekehrt lässt die Untersuchung auch Rückschlüsse auf die günstigsten Länder zu: In Albanien bekommen Deutsche und Österreicher das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für ihren Urlaub in Europa. Dort bewegt sich das Preisniveau für Gaststätten und Hotels rund 56 Prozent unter dem in Deutschland. Hingegen ist Italien die teuerste Urlaubsregion in Süd- und Osteuropa, mit Preisen nur etwa fünf Prozent günstiger. Die Türkei hingegen bietet ebenfalls eine Kostenersparnis von gerundet fast 56 Prozent. Auf dem Balkan ist Bulgarien besonders günstig, der Urlaub kostet dort weniger als die Hälfte (52 Prozent). Rumänien und Montenegro sind ebenfalls erschwingliche Reiseziele. Die Statistikbehörde hat insgesamt 26 ausgewählte Urlaubsländer analysiert, die unterschiedlichen Platzierungen bei den günstigsten Ländern beruhen auf Rundungen. Der Nachbar Tschechien kommt gerade noch unter die günstigsten Staaten auf Platz zehn. Auf Tschechien folgen Polen, Spanien und Kroatien.

Die zehn billigsten Urlaubsländer in Europa

Interessieren dürfte insbesondere Urlaubende aus Österreicher auch der Preisunterschied zu Kroatien, da aktuelle einige Horrormeldungen zu Wucherpreisen kursieren. Die deutsche Statistik sagt aber etwas anderes: In Kroatien ist es zumindest für deutsche Touristinnen und Touristen laut der Studie um rechnerische 17 Prozent günstiger. (red, 3.8.2023)