Eher nicht zufrieden: Sebastian Ofner. APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Kitzbühel - Der Steirer Sebastian Ofner hat sein schon gewonnen geglaubtes Achtelfinale beim ATP-Tennisturnier in Kitzbühel noch verloren. Der 27-Jährige hatte am Mittwoch gegen den Slowaken Alex Molcan bei einer 6:4,5:0-Führung zwei Matchbälle, vergab diese und verlor dann völlig den Faden. Nachdem Ofner sieben Games in Folge geholt hatte, startete Molcan einen Lauf von neun Games en suite. Ofner kam noch einmal zurück, unterlag aber schließlich nach 2:29 Stunden 6:4,5:7,6:7(5).

Die Vorentscheidung zugunsten von Ofner schien nach seinem Satzgewinn gefallen zu sein. Molcan war vorläufig völlig von der Rolle, Ofner schien für ein Viertelfinale gegen den Argentinier Sebastian Baez Kräfte sparen zu können. Plötzlich aber wachte Molcan auf und schrieb nicht weniger als neun Games in Folge an. Bei Ofner war der Faden völlig gerissen, schnell sah er sich auch in Satz drei mit einem Break zurück.

"Ein Wunder"

Der Lokalmatador fing sich aber. Nach dem Rebreak ging es ab 2:2 mit dem Service ins Tiebreak, wobei Ofner noch einmal einen Breakball abzuwehren hatte. Das entscheidende Minibreak gelang Molcan bei 4:4. Einen Matchball wehrte Ofner noch ab, seinen zweiten verwertete sein Gegner. "Ich habe mir gedacht, okay, es gibt keine Chance mehr für mich, ich spiele einfach nur schnell", sprach Molcan den Moment seines 0:5-Rückstands im zweiten Durchgang an. "Ich weiß nicht, wie ich den zweiten Satz gewonnen habe, es war einfach nur ein Wunder."

Baez hielt sich in seinem Achtelfinale nicht lange auf, fertigte den Spanier Roberto Carballes Baena (Nr. 6) mit 6:1,6:2 ab. Der Sieger von Molcan gegen Baez könnte danach auf einen weiteren Argentinier treffen, den topgesetzten Tomas Martin Etcheverry. Der French-Open-Viertelfinalist gab in seinem Achtelfinale seinem Landsmann Guido Andreozzi mit 6:2,6:2 das Nachsehen. Der Kolumbianer Daniel Galan besiegte den Deutschen Daniel Altmaier (Nr. 8) 3:6,6:2,7:6(8). Dominic Thiem kämpfte noch am Mittwoch als letzte österreichische Einzelhoffnung gegen den Chinesen Zhang Zhizhen um den Viertelfinaleinzug. (APA, red, 2.8.2023)