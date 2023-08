Wo möchte ich Leben? Und wo lässt es sich in ein paar Jahren überhaupt noch aushalten? Diese Fragen stellen sich derzeit wohl viele, so auch die deutsche Autorin Anne Weiss. Weiss hat einen recht ungewöhnlichen Weg gewählt, eine Antwort darauf zu finden: Sie hat sämtliche Wohnformen ausprobiert. Sie hat in der Stadt gewohnt, auf dem Land, in einem Bahnwaggon, einem Ökodorf, einer Jurte, einem Tiny House, einer Waldhütte und einem Mehrgenerationenprojekt. Ihr Anspruch: den Ort zu finden, der glücklich macht und zukunftstauglich ist. Ihre Erkenntnisse hat die Autorin in einem Buch zusammengefasst. "Der beste Platz zum Leben" erscheint am 21. August im Knaur-Verlag. Dafür hat Weiss auch mit Fachleuten gesprochen, die sich wissenschaftlich mit dem Thema nachhaltiges Wohnen beschäftigen.

Welcher nun der beste Platz zum Leben ist und wie man das für sich herausfindet, erklärt Weiss in der aktuellen Folge des Podcasts Edition Zukunft. (Lisa Breit, 4.8.2023)