"Re: Dolomiten in Gefahr?", "Das indische Tuch", "Zurück in die Zukunft III", "Eco", "Stöckl" - Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Dolomiten in Gefahr? – Südtirol kämpft mit dem Massentourismus Auf rund 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner kommen 33 Millionen Übernachtungen im Jahr. Ein Bergführer und eine Architektin kämpfen gegen den Ausverkauf an. Bis 20.15, Arte

20.15 EDGAR WALLACE

Das indische Tuch (BRD 1963, Alfred Vohrer) Nachdem Lord Lebanon mit einem indischen Tuch erwürgt worden ist, sollen die verfeindeten Familienmitglieder sechs Tage und Nächte gemeinsam im Schloss verbringen. Erst dann wird das Testament verlesen. Bis 21.45, ORF 3

20.15 EINMAL GEHT NOCH

Zurück in die Zukunft III (Back to the Future Part III, USA 1990, Robert Zemeckis) Marty McFly (Michael J. Fox) muss diesmal per Zeitmaschine in den Wilden Westen reisen, um den liebestollen Doc (Christopher Lloyd) vor dem verfrühten Ende zu bewahren. Nicht ganz so gut wie die ersten beiden ­Teile, aber noch immer ganz amüsant. Bis 22.35, Vox

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Günstiges Wohnen Was tun, wenn die Mieten zu teuer und nicht mehr leistbar sind? Tiba Marchetti hat sich angesehen, wo man günstig und zugleich auch schön wohnen kann. Bis 22.00, ORF 2

21.40 DOKUMENTATION

Italien für Aussteiger – Der Traum von Freiheit Anfang der 1980er-Jahre wagt eine Gruppe von Deutschen ein soziales Experiment: In den Hügeln Umbriens gründen sie eine Selbstversorgergemeinschaft. Welche Bilanz ziehen die Gründerinnen und Gründer nach 40 Jahren? Bis 22.35, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Themen sind die Macht der Bürger­meister, die sinkende Inflation und Stromspeicher. Bis 23.00, ORF 2

23.00 SCI-FI-KOMÖDIE

Galaxy Quest: Planlos durchs Weltall (USA 1999, Dean Parisot) Die abgehalfterten Darsteller der abgesetzten TV-Serie Galaxy Quest (Alan Rickman, Tim Allen und Sigourney Weaver) müssen sich mit dem Herumtingeln auf Fan-Conventions begnügen – bis sie auf seltsame Fremde stoßen, bei denen sie die Chance auf ein neues Engagement wittern. Nicht ahnend, dass es sich um echte Aliens handelt. Parisots Sci-Fi-Komödie ist ebenso lustig wie clever. Bis 00.30, ZDF Neo

23.05 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind Schauspielerin Ronja Forcher, Filmproduzent Rudi Dolezal, DJ Parov Stelar und Ernährungs­beraterin Ursula Vybiral. Bis 0.05, ORF 2

23.45 ORT DER VERSUCHUNG

Porträt einer jungen Frau in Flammen (Portrait de la jeune fille en feu, F 2018, Céline Sciamma) Die Malerin (Noémie Merlant) kommt mit einem Geheimauftrag auf eine bretonische Insel. Sie soll ein Porträt der Adeligen (Adèle Haenel) anfertigen, ohne dass diese davon etwas mitbekommt. Die beiden verlieben sich, das Bild entsteht unter neuen Bedingungen. Mehrfach prämiert. Bis 1.40, WDR

Héloise (Adèle Haenel, links) und Marianne (Noémie Merlant)in "Porträt einer jungen Frau in Flammen", 23.45 Uhr, WDR. Foto: WDR/Alamode Film