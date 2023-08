Die US-Demokratie im Stresstest: Am 6. Jänner 2021 stürmten zahlreiche Anhänger und Anhängerinnen von Donald Trump und seiner Theorie der gefälschten Wahl das US-Kapitol in Washington. AFP/OLIVIER DOULIERY

Am Dienstag wurde Ex-US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit der Präsidentenwahl 2020 und der Erstürmung des Kapitols 2021 angeklagt. Am Donnerstag muss er vor Gericht erscheinen und Stellung beziehen. Bei einer Verurteilung am Ende des komplizierten Verfahrens droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe.

Frage: Was steht in der Anklage?

Antwort: Die 45-seitige Anklageschrift von Sonderermittler Jack Smith listet vier Anklagepunkte gegen Trump auf: Verschwörung zum Betrug gegen die USA, Verschwörung gegen die Rechte von Bürgern und Verschwörung zur Behinderung eines Verfahrens. Zudem wird ihm die konkrete Verfahrensbehinderung vorgeworfen. Dabei beziehen sich die Vorwürfe nicht nur auf den 6. Jänner 2021, den Tag des Sturms auf das Kapitol, sondern greifen weiter. Trump soll sich am Donnerstag um 22 Uhr MEZ schuldig oder nicht schuldig bekennen.

Video: Ex-US-Präsident Donald Trump ist wegen der Erstürmung des Kapitols durch radikale Anhänger angeklagt worden. AFP

Frage: Welche Bedeutung hat die Anklage im Vergleich zu den anderen?

Antwort: Bisher gibt es bereits zwei Anklagen wegen der mutmaßlichen Fälschung von Geschäftsunterlagen und der ausständigen Rückgabe geheimer Regierungsdokumente. Nun ist die dritte Anklage gegen Donald Trump hinzugekommen, die mit seiner politischen Tätigkeit in Verbindung steht – die bisher ernsteste. Erstmals geht es direkt um die Versuche des damals amtierenden US-Präsidenten, das Wahlergebnis vom November 2020 rechtswidrig zu drehen. Sollte Trump in mindestens einem der vier Anklagepunkte schuldig gesprochen werden, drohen ihm mehrere Jahre Haft. Auf Verschwörung zur Behinderung eines Verfahrens und Behinderung eines Verfahrens stehen jeweils bis zu 20 Jahre Haft.

Frage: Wer ist Jack Smith?

Antwort: Der 54-jährige Sonderermittler Jack Smith ist ein renommierter Jurist und kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Er war als Staatsanwalt mit einigen politisch heiklen Verfahren konfrontiert und ermittelte zu Kriegsverbrechen. Zuletzt arbeitete Smith als Chef der Anklagebehörde Kosovo Specialist Prosecutor’s Office, ein im niederländischen Den Haag ansässiges, hybrides Gericht zur Verfolgung von Straftaten im Kosovokrieg. Trump, der systematisch Schmähnamen für seine Gegenspieler kreiert, gab Smith den ­Beinamen "politischer Auftragskiller", nannte ihn "geistesgestört", "Trump­-Hasser" und "Feigling".

Frage: Wer wird in der Anklage von Smith außer Trump noch erwähnt?

Antwort: Die Anklageschrift listet sechs Mitverschwörer auf, die zwar nicht namentlich erwähnt und nicht als Angeklagte geführt werden, sich teils aber identifizieren lassen. Mitverschwörer eins sei laut Anklage "ein Anwalt, der wissentlich falsche Angaben zur Wahl 2020 verbreitete und Strategien verfolgte, die Trumps offizielle Vertretung nicht verfolgen wollte". Damit ist offensichtlich der New Yorker Ex­-Bürgermeister und Trump-Vertraute Rudy Giuliani gemeint. Erwähnt werden auch einer von Trumps Rechtsberatern im Weißen Haus, identifiziert als John Eastman, die Juristin Sidney Powell, Jeffrey Clark, 2020 Beamter im Justiz­ministerium, und der Anwalt Kenneth Chesebro, der "an Ausarbeitung und Umsetzung eines Plans zur Vorlage gefälschter Wählerlisten mitwirkte". Nummer sechs lässt sich nicht eindeutig identifizieren.

Frage: Kann Trump eigentlich auch als Angeklagter Präsident werden?

Antwort: Ja. Verurteilte Straftäter können in den USA für die Präsidentschaft kandidieren und auch gewählt werden. Unklar ist aber, ob eine etwaige Haftstrafe für die Zeit der Präsidentschaft ausgesetzt würde. Diese Frage müsste wohl – sollte Trump tatsächlich nochmals zum US-Präsidenten gewählt werden – der Supreme Court entscheiden, in dem derzeit konservative Richterinnen und Richter dominieren.

Ex-Präsident Trump will sich in eine zweite Präsidentschaft retten. AP/Sue Ogrocki

Frage: Geht sich eine Verurteilung vor der Wahl im Herbst 2024 aus?

Antwort: Das ist sehr unwahrscheinlich. Sonderermittler Smith sagte zwar, er strebe in dem Fall ein schnelles Verfahren an, aber üblicherweise dauern sie in dieser Größenordnung Jahre. Nach einem potenziellen Amtsantritt könnte Trump das Justizministerium sogar zur Beendigung der Bundesverfahren zwingen. Oder sich im Falle einer Verurteilung begnadigen.

Frage: Schadet Trump die Anklage im Wahlkampf?

Antwort: Bisher liegt Trump Um­fragen zufolge im Feld der republikanischen Präsidentschaftsbewerber weiter mit großem Abstand vorn. Er wertet jedes juristische Vorgehen gegen ihn als Versuch seiner Gegner, ihn von einem Wiedereinzug ins Weiße Haus abzuhalten, und findet bei seinen Anhängern und Anhängerinnen mit dieser Erzählung großen Anklang. Die Meinung von Unentschlossenen könnten die Anklagen bei der Wahl im Jahr 2024 selbst aber sehr wohl negativ beeinflussen.

Frage: Wie reagieren Republikaner und Demokraten auf die Anklage?

Antwort: Seine Verbündeten wittern ein Ablenkungsmanöver. Der republikanische Ex-Vizepräsident Mike Pence, der sich ebenfalls für die Kandidatur bewirbt, teilte dagegen scharf gegen seinen ehemaligen Chef aus: "Die heutige Anklage ist eine wichtige Erinnerung: Wer sich über die Verfassung stellt, sollte niemals Präsident der Vereinigten Staaten sein." Führende Demokraten und Demokratinnen verwiesen ebenfalls auf ihr Vertrauen in die Justiz und die US-Demokratie. Der amtierende Präsident Joe Biden selbst äußerte sich am Mittwoch vorerst nicht. (Manuel Escher, Manuela Honsig-Erlenburg, 2.8.2023)