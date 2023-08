Schauspielerin Eva Herzig bittet um Spenden, ZDF-Miniserie "Freiheit ist das Einzigste, was zählt", Polizeiserie "The Rookie"

Hier die Medien-News vom Mittwoch:

Abschied: Ö3-Chef Spatt: "Österreichische Musik vertreibt kein Publikum" Der Ö3-Langzeitchef erklärt, warum Ö3 trotzdem nicht noch mehr Austro-Musik spielt und weshalb Gerda Rogers eine wichtige Mitarbeiterin ist

Streitbar, umstritten, erfolgreich: Langzeitchef Georg Spatt nimmt Abschied von Ö3. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Doch nicht jüdisch: Debatte über den Journalisten Fabian Wolff, der sich als Jude ausgab, aber keiner ist "Zeit Online" hat Wolffs angebliche jüdische Identität geprüft. Zweifel an seiner jüdischen Herkunft gab es schon länger

Rampenschau: Schauspielerin Eva Herzig bittet auf Instagram um Spenden Die 51-jährige Gegnerin der Corona-Maßnahmen erklärt, sie habe keine Engagements mehr und sei am Ende ihrer Kräfte

ZDF-Miniserie "Freiheit ist das Einzigste, was zählt": Mit Volldampf in den Untergang Co-Autor und Regisseur Jan Bonny schickt eine irre Truppe in ein Schloss, die der Hass auf Deutschland eint

"The Rookie", jetzt auf Sky: Verfolgungsjagden für die bessere Welt Die Polizeiserie mit Nathan Fillion hält sich ungebrochen in den Charts, das hat viele

Pressefreiheit: Moskauer Höchstgericht lehnt Berufung von Investigativjournalist ab Iwan Safronows 22-jährige Haftstrafe wegen Hochverrats bleibt bestehen

Bilanz: Informationskonzern Thomson Reuters steigert Umsatz Konzernchef Steve Hasker zeigt sich mit der Entwicklung im zweiten Quartal zufrieden

Restriktionen: Meta beginnt in ersten Ländern Nachrichten von Medien zu blockieren Auf Facebook und Instagram werden keine "News" mehr angezeigt, da Meta den herstellenden Medien kein Geld dafür zahlen will

Switchlist: "In ihrem Haus", "Unter dem Tellerrand – Die Erde ist (k)eine Scheibe", "Wild Things": TV-Tipps für Mittwoch

Wir wünschen spannende Lektüre!