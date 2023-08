Wohnen wird immer teurer, viele können oder wollen sich die teuren Mieten nicht mehr leisten. Eine Eigentumswohnung oder gar ein Haus bleibt immer öfter ein Wunsch, der sich nicht erfüllen lässt. Für den ORF-"Schauplatz" hat sich Tiba Marchetti umgesehen, wo günstiges Wohnen noch möglich ist. Sie beschreibt alternative Wohnformen und besucht Menschen, die es sich abseits klassischer Modelle gemütlich eingerichtet haben. Wie funktioniert Wohnen um wenig Geld? Marchetti zeigt etwa wie es sich auf einem Campingplatz das ganze Jahr über lebt, und ist dafür zu Besuch in Kaumberg in Niederösterreich.

Fritz wohnt seit zwanzig Jahren fix auf dem Campingplatz. "Ich würde nie wieder in die Stadt ziehen, allein schon wegen den Parkplätzen", sagt er. Foto: ORF

Dort leben Josef und seine Frau Elfriede, es fehlt an nichts. "Der Lärm ist weg, der Dreck ist weg", schwärmt er. Mit wenig Platz haben die beiden kein Problem, "es geht sich alles aus", sagt Elfriede. Warum sie hier wohnen? "Weil es hier ruhig ist, man ist gleich in der Natur“, zählt Elfriede die Vorteile auf. Auch die Kälte im Winter sei kein Problem. 200 bis 300 Euro kostet die Miete mit Betriebskosten, rechnet Besitzer Leopold Gandl vor. Auch für Ivan aus Rumänien und seine Familie sind die geringen Kosten ausschlaggebend, er hatte eine Herzoperation und ist derzeit im Krankenstand.

In Linz besuchte Tiba Marchetti das alternative Wohnprojekt "Willy*Fred", das Haus wird von den 30 Mieterinnen und Mietern selbst organisiert, die Mietpreise gestalten sie selbst. "Das sind je nach Zimmer- oder Wohnungsgröße zwischen 200 und 600 Euro im Monat, mit allen Nebenkosten. Und die Preise steigen nicht", erzählt Bewohnerin Sisa, alle helfen mit, vom Stiegenhausputzen bis zum Krediteverwalten. Alle zwei Wochen wird im Plenum diskutiert, was ansteht und wer was macht. "Das Haus gehört allen, die drin wohnen", sagt Sisa. Finanziert und erhalten wird das Haus mit Direktkrediten von privaten Personen. Sie bekommen Zinsen und können das Geld bei Bedarf wiederhaben. Deshalb sei das Projekt immer auf der Suche nach neuen Kreditgeberinnen, beschreibt Marchetti das Konzept.

Die Mieterinnen und Mieter des Hauses "Willy*Fred" in Linz machen selbst aus, wer wo wohnt, wie viel das kostet oder welche Aufgaben anstehen und wer sie übernimmt. Foto: ORF

Für das Wohnen bezahlt Thomas nichts, auch nicht für das Essen. Und Taschengeld verdient er auch, er verbringt den Sommer auf der Moosalm in Dienten am Hochkönig und hilft dem Hüttenwirt Sigi bei allen Arbeiten, die rund um die Alm anfallen – von der Bewirtung der Gäste bis zur Versorgung der Tiere. Für ihn eine Auszeit in der Natur, für Sigi eine wichtige Stütze. Eine Stütze ist auch die Studentin Eva. Sie wohnt bei einer älteren Dame, die eines ihrer Zimmer an die junge Frau vermietet. Gefunden haben sich Eva und Ute-Karin Höllrigl über die Plattform "Wohnbuddy". "Seit Eva da ist, habe ich wieder Gesellschaft. Und meine Mietkosten sind jetzt niedriger", sagt Frau Höllrigl. Sie freut sich, dass Eva da ist. Eine Win-win-Situation für beide.

Musikstudentin Eva und die ehemalige Psychoanalytikerin Ute-Karin Höllrigl haben einander über die Plattform "Wohnbuddy" gefunden. Foto: ORF

Für ihre Reportage war Tiba Marchetti auch in im Seniorenwohnhaus Augarten im zweiten Bezirk in Wien zu Besuch. Dort werden Wohnungen nicht nur an Pensionistinnen vergeben, sondern auch an Studentinnen und Studenten. Maris Filipic lebt seit drei Jahren hier und hilft mit – dafür zahlt sie wenig Miete. Sie liest etwa einmal pro Woche einer Bewohnerin aus Büchern vor.

Zurück auf den Campingplatz in Kaumberg: Dort wohnt Regina in einem 50-Quadratmeter-Mobilheim. Ihr Haus hat sie dem Sohn übergeben. "Mein Traum hat sich erfüllt", sagt sie, "es ist wirklich ein Paradies hier." Manche ihrer Bekannten könnten das nicht nachvollziehen. "Die halten mich für verrückt, weil ich auf einen Campingplatz gezogen bin." (Astrid Ebenführer, 3.8.2023)

