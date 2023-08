Auf Moor-, Wald- und Felsenbühnen in Litschau befassen sich Arbeiten mit der Dummheit und damit, was man von ihr lernen kann

Absurder Einakter in einer Bar: "Upornik/Rebell" des slowenischen Autors Slavko Grum. Nika Hoelcl Praper

Es gibt städtische Bühnen, und es gibt Naturbühnen, weiters bieten sich Foyers, Stadeln und Lounges an und auch sogenannte Unorte – alle zusammen werden sie ab nächster Woche in Litschau im nördlichen Waldviertel beim FestivalHin & Weg bespielt. Von Zeno Stanek gegründet und geleitet, nimmt dann das diverse Bühnensparten umfassende Programm den gesamten Ort mit dem pittoresken Herrensee in Beschlag. Wer einmal dort war, wird in diese bezaubernd-mysteriöse Gegend wieder hinwollen.

Moor-, Wiesen-, Wald- und Felsenbühnen stehen ab 11. August bereit, sogar das Lagerhaus ist dabei. Übernachtet werden kann unter anderem im Theater- und Feriendorf Königsleitn direkt im Ort. Festes Schuhwerk und warme Kleidung empfehlen sich auch dann, wenn tagsüber im See gebadet wird. Insbesondere für die zu später Stunde nach den Konzerten um 23.30 Uhr anberaumten Feuergespräche, die sich heuer dem Thema Dummheit widmen – und was man aus ihr lernen kann.

Thema Bodenversiegelung

Neben Lesungen mit Magdalena Marszałkowska, Jérôme Junod und Armela Madreiter, Hörspielen, Frühstücksmatineen, Workshops und Küchenlesungen bilden Theateraufführungen das Herzstück des Festivals. Den Auftakt machen am 11. August das Stationentheater Chronik der nördlichsten Stadt sowie das Stück Shakespeare im Blut im Herrenseetheater, ein Puppenschauspiel des Schubert-Theaters Wien.

25 Gastspiele kommen nach Litschau, darunter das slowenisch-deutsche Theater Strick mit einem absurden Duett über Einsamkeit, die Rabtaldirndln mit dem Schwank Betonfieber zum Thema Bodenversiegelung oder das frisch Nestroypreis-gekrönte Herminentheater mit dem Bouffon-Stück Ein bescheidenerer Vorschlag. (Margarete Affenzeller, 3.8.2023)