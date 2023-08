Ob es den Betroffenen gefällt oder nicht: Fitbit steht seit einiger Zeit im Besitz von Google, also gibt das Unternehmen auch die weitere Entwicklungsrichtung vor. Aktuell heißt das etwa, dass nach und nach sämtliche Fitbit-Konten auf Google-Konten umgestellt werden. Schon bald wird das Unternehmen aber auch optisch seine Spuren in der zugehörigen App hinterlassen.

Neuer Look

Die Fitbit-App bekommt ein grundlegendes Redesign verpasst. Das kündigt Google in einem aktuellen Blogposting an. Für die breite Masse soll das Update zwar erst im Herbst verfügbar sein, dass man das Ganze jetzt schon vorzeigt, liegt daran, dass der neue Look nun für ausgewählte Testerinnen und Tester verfügbar gemacht wird. Eine Möglichkeit, sich für diesen Test anzumelden, scheint es nicht zu geben, stattdessen soll das Ganze in der App den von Google Auserkorenen angeboten werden.

So soll die neue Fitbit-App aussehen. Google

Die von Google gelieferten Bilder und Animationen zeigen ein schlankes Design im für Google typischen "Material You"-Stil mit zum Bildschirmhintergrund passenden Farbhighlights. Generell betont das Unternehmen, dass die App vereinfacht und aufgeräumt wurde, um die zentralen Informationen stärker in den Vordergrund zu stellen.

Aufteilung

Konkret sieht das dann so aus, dass die Daten in drei Tabs aufgeteilt werden: Unter "Today" findet sich eine Übersicht aktueller Daten, ähnlich wie man sie jetzt schon kennt. Dazu gehören Informationen zu Aktivitäten und Herzschlag ebenso wie zu Schlafverhalten oder Stress. Was dabei konkret angezeigt wird, soll individuell anpassbar sein. Gesundheitstrends sollen mit ebenfalls neu gestalteten Grafiken visualisiert werden.

Unter "Coach" werden dann allerlei Tipps zum Training versammelt. Dazu gehören nicht zuletzt viele Extra-Features für jene, die ein Fitbit-Premium-Abo haben, also etwa Workout-Videos. Im Tab "You" lassen sich dann persönliche Daten und Ziele anpassen, auch die Abzeichen für individuelle Fortschritte sollen erhalten bleiben – allerdings ebenfalls in einem neuen Design.

Besser ohne eigene Hardware nutzbar

Neben der optischen Überarbeitung kündigt Google auch einige funktionelle Verbesserungen an. So soll es künftig leichter sein, manuell Daten hinzuzufügen – von Workouts bis zum Wasserkonsum. Auch sonst soll die neue App weniger von spezieller Hardware abhängig sein, etwa Spaziergänge, aber auch Läufe und Wanderungen rein mit dem Smartphone präziser als bisher aufzeichnen.

Ausblick

Der angekündigte Zeitrahmen, aber auch das gewählte Design legt nahe, dass Google einen Launch des Redesigns rund um den nächsten großen Hardware-Event anvisiert. Passt der Look doch sehr gut zu einem aktuellen Leak der neuen Watchfaces für die Pixel Watch 2. Diese soll parallel zu Pixel 8 und Pixel 8 Pro Anfang Oktober offiziell enthüllt werden. (apo, 2.8.2023)