Abgrenzung ist das Gebot der Stunde, schreibt Johannes Kunz, einst Pressesprecher von Bundeskanzler Bruno Kreisky und ORF-Informationsintendant, in seinem Gastkommentar.

Mit Rechten koalieren? CDU-Chef Friedrich Merz musste zurückrudern, als er eine Zusammenarbeit mit der AfD in den Raum stellte. Foto: AFP / Odd Andersen

In Österreich geht die ÖVP unter Kanzler Karl Nehammer nicht auf Distanz. Foto: APA / Barbara Gindl

In Deutschland sah sich die CDU nach einem ZDF-Interview ihres Vorsitzenden Friedrich Merz zu einer unmissverständlichen Klarstellung veranlasst: Es wird keine Koalition der Union mit der unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehenden AfD geben, weder im Bund noch in den Ländern oder Kommunen. "Die programmatischen Unterschiede sind viel zu groß", sagte das konservative Urgestein Wolfgang Bosbach: "Die AfD wird immer unser Gegner bleiben und nie ein politischer Partner sein."

Österreich ist anders

Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz, zu Gast bei Viktor Orbán und dessen rechtsnationalem Thinktank MCC, wo man "Patrioten" gegen Liberalismus, Migration und Political Correctness versammelt, Donald Trump nachtrauert, Wladimir Putin versteht, die EU ablehnt und Rechts-außen-Publizisten wie dem gefeuerten Fox-News-Moderator Tucker Carlson gerne eine Bühne bietet, hat – wenig überraschend – keine Berührungsängste zur FPÖ. Die ist mit der AfD in der rechten EU-Fraktion "Identität und Demokratie" organisatorisch und programmatisch verbunden. Kurz sagte, in der Koalition mit der FPÖ sei es einfacher gewesen als mit den Grünen, da es mit den Freiheitlichen "viele Überschneidungen" gegeben habe.

Und die Nehammer-ÖVP, die auf Kulturkampfthemen wie die "Normalitätsdebatte" im Werben um rechte Wählerstimmen setzt, schließt eine Neuauflage der Koalition mit der FPÖ nicht aus, aber nur ohne deren Parteiführer Herbert Kickl. Ministerin Karoline Edtstadler sagt: "Ja, Kickl ist FPÖ-Obmann. Doch in der FPÖ gibt es auch konstruktive Kräfte." Wer, bitte schön, soll das sein? Herr Landbauer und Frau Svazek vielleicht, mit denen die ÖVP neuerdings in Niederösterreich und Salzburg koaliert? Beide sind treue Kickl-Gefolgsleute und tragen dessen radikalen Kurs voll mit. Auch der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner, der einmal als "moderat" gegolten hat, ist längst auf Linie.

No-Go in Deutschland

Die Volkspartei will uns im Bund offenbar – quasi als Gegenprogramm zu einer Ampel SPÖ/Neos/ Grüne, laut einer im Juni durchgeführten Umfrage die beliebteste Regierungsform – eine neue Rechtskoalition unter Einbindung der FPÖ schmackhaft machen. Kurier-Leitartikler Richard Grasl weiß es schon: "Bleibt nur die Einbindung in der Hoffnung, dass im pragmatischen Regierungsalltag Extrempositionen abgeschliffen werden." Abgesehen davon, dass es Wunschdenken ist, eine bei der Nationalratswahl erfolgreiche FPÖ werde auf einen Regierungseintritt ihres Frontmannes Kickl verzichten, ist das eine für die Volkspartei nicht unriskante Strategie. Hält sie sich nämlich die Option einer Koalition mit der FPÖ offen, könnten sich jene zahlreichen Bürgerlichen, die ein solches Modell kategorisch ablehnen, dazu veranlasst sehen, diesmal nicht ÖVP zu wählen.

Österreich und Deutschland verbindet die gemeinsame Geschichte der Nazidiktatur, aber in unserem Nachbarland wurde diese verbrecherische Periode früher und konsequenter als hier unter Schmerzen aufgearbeitet. In Deutschland, mit Frankreich die tragende Säule der Europäischen Union, bleibt eine Regierungsbeteiligung der AfD mit ihrem Anti-EU-Kurs, ihrem völkischen Nationalismus, ihrem Kampf gegen das demokratische "System" und gegen den gesellschaftlichen "Mainstream", getragen von den "Altparteien" der Mitte, ein absolutes No-Go – und zwar aus guten, nicht nur historischen, Gründen.

Die Unterschiede

Die AfD ist eine – im Vergleich zur FPÖ – junge Partei, die vor zehn Jahren von Wirtschaftsprofessoren gegründet wurde und sich immer weiter radikalisiert hat. Radikalisiert hat sich auch die von ehemaligen Nazis gegründete ursprüngliche Honoratiorenpartei FPÖ, in der Notare, Anwälte und Ärzte ihre "nationalliberale" Heimat fanden. Vor rund 40 Jahren – in der Vor-Haider-Zeit – waren die Freiheitlichen sogar kurz Mitglied in der Liberalen Internationale und somit Schwesterpartei der deutschen Freidemokraten.

Abgedriftete Partei

Dreimal gab es Koalitionen unter Einbindung der FPÖ. Jene mit der SPÖ in den 1980er-Jahren ist mit Antritt Jörg Haiders und dessen Rechtskurs zerbrochen, die erste mit der ÖVP crashte nach der Spaltung der FPÖ auf der Knittelfelder Versammlung und die zweite mit der Volkspartei platzte nach dem Ibiza-Skandal. Wahrlich keine Ruhmesgeschichte! Die Ex-FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Riess-Hahn dazu im Trend: "Die Programmatik der FPÖ ist nicht die meine und in eine Dimension abgedriftet, die ich nicht für gesund halte." Die FPÖ sei heute eine "ganz andere Partei" als vor 20 Jahren: "Sie ist vergleichbar mit der AfD in Deutschland und Le Pen in Frankreich. Die Regierungsfähigkeit der FPÖ wurde noch nie bewiesen."

Wenn übrigens von konservativer Seite die einstige Sinowatz-Steger-Koalition gerne als demokratiepolitische Legitimation der späteren ÖVP-FPÖ-Bündnisse ins Spiel gebracht wird, so ist das reine Demagogie. Denn die FPÖ von damals wollte sich liberal und mittig präsentieren, die von heute macht sich gemein mit Identitären, Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern.

Wiederholtes Scheitern

Die Einbindung der FPÖ in eine Bundesregierung hat also außer wiederholtem Scheitern nichts gebracht, ganz sicher kein "Abschleifen" von Extrempositionen. Die von den Freiheitlichen häufig wehleidig beklagte Ausgrenzung ist eine Schimäre, weil sie im Parlament sitzen und dort Teil des politischen Diskurses sind. Eine Abgrenzung der demokratischen Parteien von radikalen Kräften, die unsere Gesellschaft in Richtung Illiberalismus und Autoritarismus verändern wollen, ist hingegen das Gebot der Stunde. Nicht die Übernahme von extrem rechten Positionen durch die Parteien der Mitte, was die FPÖ aufwertet und stärkt, sondern nur der Nachweis der eigenen Problemlösungskapazität hilft.

Vielleicht fällt auch den Sozialdemokraten dazu noch mehr ein als die Einführung einer Vermögenssteuer und einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Es geht nicht um viel, es geht um alles: die Erhaltung unserer liberalen Demokratie. (Johannes Kunz, 3.8.2023)

Johannes Kunz war Pressesprecher von Bundeskanzler Bruno Kreisky und ORF-Informationsintendant.