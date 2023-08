Das Rote Kreuz Steiermark und die Polizei empfehlen, die Vorwahl 0316 den Notrufnummern 144 bzw. 133 voranzustellen. So kann das technische Problem umgangen werden

Eine Mitarbeiterin des Roten Kreuzes. IMAGO/Panthermedia/Spitzi-Foto

Graz - In der Steiermark ist es am Mittwochabend zu Störungen beim Rettungsnotruf 144 gekommen. "Sollte der Notruf 144 nicht erreichbar sein, bitte die Grazer Vorwahl voranstellen: Über 0316/144 kann der Notruf jedenfalls und in allen Regionen abgesetzt werden", teilte das Rote Kreuz Steiermark auf seiner Facebook-Seite mit. Es handle sich um ein externes, technisches Gebrechen. "Wir geben Entwarnung, sobald das Problem gelöst ist", wurde betont.

Auch der Polizeinotruf war von der technischen Störung betroffen, teilte die Exekutive auf Twitter mit. Auch hier wurde gebeten, die Vorwahl 0316 vor der Notrufnummer 133 zu wählen, also "0316133". (APA, red, 2.8.2023)