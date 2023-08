Eine Mitarbeiterin des Roten Kreuzes. IMAGO/Panthermedia/Spitzi-Foto

Graz - In der Steiermark ist es in den Mittwochabend hinein zu Störungen bei Notrufnummern gekommen. Der Rettungsnotruf 144 und der Polizeinotruf 133 waren teilweise nur erreichbar, wenn man die Vorwahl 0316 voranstellte. Am späten Mittwochabend gaben beide Einsatzorganisationen Entwarnung. "Die Störung des Notrufs 144 in der gesamten Steiermark ist aufgehoben. Die Notrufnummer 144 steht in der gesamten Steiermark wieder ohne Störung zur Verfügung", gab das Rote Kreuz Steiermark um ca. 22:15 Uhr via Facebook bekannt. Die Polizei Steiermark teilte gegen 21:30 Uhr mit, dass das technische Problem behoben sei.

Der Mobilfunkanbieter A1 hatte zuvor der "Kleinen Zeitung" das Problem bestätigt. Demnach seien A1-Mobiltelefonnutzer betroffen gewesen, die in einem 2G- oder 3G-Netz eingewählt waren. Über Festnetztelefone und über Mobiltelefone, die in einem Netz ab 4G eingewählt sind, waren die Notrufnummern aber normal zu erreichen, hieß es. Nur wenige Steirerinnen und Steirer sollen demnach die Störung bemerkt haben, die meisten haben schon ein 4G- oder 5G-Netz, heißt es bei dem Netzbetreiber. (APA, red, 2.8.2023)